الصحراء المغربية.. بوركينا فاسو تجدد تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي باعتباره "حلا ذا مصداقية وواقعيا"

جددت بوركينا فاسو، بنيويورك، تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي باعتباره "حلا ذا مصداقية وواقعيا" للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وقال ممثل بوركينا فاسو، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، "إن وفد بلادي يشيد بمبادرة الحكم الذاتي المغربية ويجدد تأكيد دعمها. هذا الحل يشكل بديلا ذا مصداقية وواقعيا في تسوية هذا النزاع الإقليمي، لأنه يتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة".



كما جدد الدبلوماسي تأكيد دعم بلاده للعملية السياسية الجارية تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي للصحراء والتي تهدف إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق لهذا النزاع الإقليمي، كما تنص على ذلك قرارات مجلس الأمن الـ18 المعتمدة منذ عام 2007.

وقال إن تسوية هذا النزاع "سيسهم بلا شك في استقرار وأمن منطقة الساحل".



من جانب آخر، نوهت بوركينا فاسو بالاستثمارات الضخمة التي يتم ضخها في الأقاليم الجنوبية للمملكة، لفائدة سكان الصحراء المغربية.



ومع: 22 أكتوبر 2022