الصحراء المغربية .. مالاوي تدعم حلا في إطار السيادة المغربية

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لملاوي، أيزنهاور ندوا مكاكا، يوم السبت بالرباط، أن مالاوي تدعم حلا في إطار السيادة المغربية للنزاع حول الصحراء.

وقال السيد أيزنهاور ندوا مكاكا، في تصريح للصحافة عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، إن مالاوي لم تعد لها أية علاقة مع الجمهورية الصحراوية المزعومة منذ ماي 2017.

من جهة أخرى، أكد السيد ندوا مكاكا أن بلاده تؤمن بالحوار لتسوية المشاكل، مضيفا تأكيده أن مالاوي ستواصل دعم المغرب في المحافل الدولية والإقليمية.

من جانبه، قال السيد بوريطة إن هذه الزيارة كانت مناسبة له للإشادة بالموقف البناء لمالاوي بشأن قضية الصحراء المغربية، والإعراب عن شكره لهذا البلد على الدعم الذي يقدمه للمغرب داخل الاتحاد الإفريقي، حول هذا الموضوع.

وقد توجت المباحثات بين السيد بوريطة ووزير الشؤون الخارجية لمالاوي، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة، بالتوقيع على أربع مذكرات تفاهم.

وتتعلق المذكرة الأولى بمجال الزراعة والأمن الغذائي، والثانية بالتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، فيما تهم المذكرة الثالثة التعاون في مجال العقار والإسكان والتنمية الحضرية، والرابعة بالتعاون في مجال المياه والصرف الصحي.

(ومع 24/10/2020)