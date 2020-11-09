الصحراء المغربية .. مجموعة الصداقة الفرنسية-المغربية بمجلس الشيوخ الفرنسي تدعو إلى حل مستلهم من مقترح الحكم الذاتي

دعت مجموعة الصداقة الفرنسية-المغربية بمجلس الشيوخ الفرنسي، إلى حل يستلهم من مقترح الحكم الذاتي الموسع الذي يدعو إليه المغرب.

وأوضح رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية-المغربية بمجلس الشيوخ، السيد كريستيان كامبون، أن “المجموعة تشيد بالذكرى الـ 45 للمسيرة الخضراء. وفي الوقت الذي يتصاعد فيه التوتر بمنطقة الكركرات، ندعو مرة أخرى إلى حل سلمي ومتفاوض بشأنه تحت رعاية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مستوحى من مقترح الحكم الذاتي الموسع الذي تدعو إليه المملكة المغربية”.

وأكد السيد كامبون في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه “على مدى 45 عاما، بذلت المملكة المغربية جهودا جبارة من خلال الاستثمار في السكن، والصحة، والتعليم، والأنشطة الاقتصادية والتجهيزات العمومية، كما سجلت ذلك مجموعة الصداقة الفرنسية-المغربية بمجلس الشيوخ خلال زيارتها لهذه الربوع”.

وقال إنه “بعيدا عن التوترات والنزاعات المسلحة، تحتاج الساكنة المدنية في هذه المنطقة، إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية حتى تحيى بسلام في هذا الجزء من العالم”.

وجدد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، التأكيد في خطابه بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة، على “الالتزام الصادق” للمغرب بالتعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة، في إطار احترام قرارات مجلس الأمن، سعيا إلى التوصل لحل نهائي، بناء على مبادرة الحكم الذاتي.

كما جدد جلالة الملك التأكيد على الالتزام الراسخ إزاء مواصلة العمل من أجل جعل الأقاليم الجنوبية محركا للتنمية الإقليمية والقارية.

ومع:09/11/2020