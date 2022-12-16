الصحراء المغربية : موقف فرنسا المؤيد لمخطط الحكم الذاتي "واضح وثابت" (كاترين كولونا)

جددت وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، التأكيد، اليوم الجمعة بالرباط، على موقف بلادها "الداعم للمغرب" والمتعلق بالمخطط المغربي للحكم الذاتي، وهو موقف معروف لدى المغاربة، والذي عبرت عنه باريس في الأمم المتحدة في الوقت الذي كانت فيه "الوحيدة التي تريد تطوير بعض الأفكار" بشأنه.

وقالت السيدة كولونا، خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر، بوريطة، عقب محادثاتهما، "بخصوص مخطط الحكم الذاتي، فإن موقفنا يدعم المغرب. وقد أظهرنا ذلك في الأمم المتحدة حتى في الوقت الذي كنا فيه الوحيدين الذين لديهم الإرادة لتطوير بعض الأفكار" بشأنه.

وأضافت أن "موقف فرنسا واضح وثابت"، مذكرة بأن بلادها تدعم وقف إطلاق النار وجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا.

وأعربت عن أملها في "استئناف المفاوضات بين الأطراف من أجل التوصل إلى حل عادل وواقعي"، مشيرة إلى ثبات الموقف الفرنسي، وخاصة ذلك المتعلق بتجديد ولاية بعثة المينورسو، والتي حظيت بتقدير من المغرب".

وقالت "نحن لا نتغير، والمغرب يدرك أنه يمكن أن يعتمد على دعم فرنسا".

و.م.ع/ 16 ديسمبر 2022