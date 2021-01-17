الصحراء.. خبير بلغاري يشيد بالدور الريادي وبعد نظر صاحب الجلالة الملك محمد السادس

أكد الخبير البلغاري في العلاقات الدولية مكسيم بيهار أن اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء وسيادة المملكة على المنطقة يعكس الدور الريادي وبعد نظر صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأبرز السيد بيهار، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الدور المهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس واضح للعالم بأسره، ويحظى بالاعتراف على نطاق واسع.

واعتبر أن الولايات المتحدة هي قوة عظمى، ولعقود طويلة توخت سياستها الخارجية خلق بيئة سلمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، معربا عن أمله أن يكون هذا الاعتراف في الوقت الراهن نقطة انطلاق لنظرة جديدة للمنطقة، ليس فقط من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن قد يشمل الأمر بلدانا أخرى.

وأضاف “نعلم جميعا أن الدبلوماسية يتعين أن تكون السبيل الوحيد لحل أي مشكل في العالم المعاصر، ولتعزيز السلم والسلام والأمن والتكامل الاقتصادي”.

وتعليقا على قرار المملكة المغربية استئناف علاقاتها مع دولة إسرائيل، أشاد الخبير البلغاري بقرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس الحكيم، الذي ينحو الى تحقيق السلم وتعزيز الاستقرار في المنطقة بأكملها.

وقال “كل تلك الأحداث التي شهدها شهر دجنبر 2020 تظهر أن الأطراف الثلاثة الهامة، الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية ودولة إسرائيل تدرك تماما أننا نعيش في عالم معاصر حيث يتعين أن تجلب الدبلوماسية السلم والتفاهم والتقارب”.

وشدد السيد بيهار على “ضرورة نسيان كل النزاعات الماضية والنظر بإيجابية إلى المستقبل”، مسجلا أن حوالي مليون يهودي قادمين من المغرب يعيشون في إسرائيل، ما يزال لديهم تقاليدهم وذكرياتهم، وربما أقارب وأصدقاء في المملكة.

وأبرز أن المشاعر الودية لأفراد الشعب المغربي تجاه إخوانهم اليهود معروفة على نطاق واسع، مؤكدا على أهمية قرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس وحكومة المملكة المغربية استئناف ليس فقط العلاقات الدبلوماسية، ولكن أيضا دعم كل أشكال الروابط مع دولة إسرائيل، وهو قرار مهم جاء في الوقت المناسب، حسب تعبيره.

ومع:17/01/2021