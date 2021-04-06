الصحراء .. كولومبيا تؤيد حلا في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية

أكدت وزيرة الشؤون الخارجية الكولومبية السيدة كلاوديا بلوم، يوم الثلاثاء، على أهمية مبادرة الحكم الذاتي، التي تقدم بها المغرب، من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي، ودائم، لانهاء نزاع الصحراء ،يكون مبنيا على التزام جميع الأطراف،وهو الحل الذي يشكل مسألة حيوية بالنسبة للمغرب، في إطار سيادته ووحدته الترابية.

وأوضح بلاغ مشترك عقب اجتماع افتراضي عن طريق تقنية التواصل المرئي بين السيدة كلاوديا بلوم ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، أن وزيرة الخارجية الكولومبية شددت على أن " الجهود الجدية التي يبذلها المغرب في سبيل التوصل إلى حل سياسي، عملي، واقعي ودائم لهذا النزاع ضمن إطار العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة بشكل حصري، قد حظيت باعتراف مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة في عدة قرارات ".

وخلال هذا الاجتماع الافتراضي، تبادل الطرفان وجهات النظر حول العلاقات الاستراتيجية و النموذجية التي تجمع البلدين، كما تدارسا آفاق تطوير العلاقات الثنائية.

(ومع 06/04/2021)