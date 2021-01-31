الصندوق الإفريقي لدعم التعاون الدولي اللامركزي للجماعات الترابية .. انتقاء مشاريع تهم 14 جماعة ترابية إفريقية

قررت لجنة القيادة للصندوق الإفريقي لدعم التعاون الدولي اللامركزي للجماعات الترابية، على إثر اجتماعها للبث في نتائج الطلب الأول لانتقاء المشاريع الذي تم إطلاقه في سنة 2020، انتقاء مشاريع تهم 14 جماعة ترابية إفريقية.

وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن لجنة القيادة للصندوق، المكونة من ممثلي وزارة الداخلية، وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الوكالة المغربية للتعاون الدولي، وكذا الجمعيات المغربية الثلاث لرؤساء مجالس الجماعات الترابية، اجتمعت يوم 18 يناير 2021، وقررت في نهاية أشغالها انتقاء المشاريع الـ 14.

وأوضح البلاغ أن المشاريع المنتقاة تهم جماعات ترابية من كوت ديفوار (3)، وبوركينا فاسو (3)، والسنغال (3)، والبنين (2)، ومالي (1)، والكاميرون (1) وموريتانيا (1)، وسيتم إنجازها بشراكة مع جهات سوس-ماسة، فاس-مكناس، الرباط-سلا-القنيطرة والشرق وجماعات الداخلة، مراكش، بنجرير، بني ملال، فاس، الرباط والحسيمة.

وأبرز البلاغ أن هذا التعاون يهدف إلى استفادة الجماعات الترابية الإفريقية من خبرة نظيراتها المغربية في المجالات المتعلقة بتقوية قدرات مدبري الشأن الترابي، والتأهيل الحضري، والقيام بدراسات الجدوى، وتدبير الموارد الطبيعية، ودعم الخدمات الأساسية، والتعزيز المؤسساتي للجماعات الترابية.

وذكرت الوزارة بأن الصندوق الإفريقي لدعم التعاون الدولي اللامركزي للجماعات الترابية قد أنشئ بهدف تعزيز الشراكة جنوب - جنوب، ومن أهدافه توجيه التعاون اللامركزي نحو شراكة استراتيجية مع الجماعات الترابية الإفريقية؛ وتسجيل التعاون في إطار دينامية اللامركزية والتنمية المحلية والحكامة الجيدة للجماعات الترابية؛ وتوجيه التعاون الدولي اللامركزي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ومع:31/01/2021