"الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية".. بنك المغرب يوجه نداء للتبرع

أطلق بنك المغرب نداء للتبرع في "الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية". وأوضح أنه بالنسبة للتبرعات من المغرب، يمكن دفعها لدى وكالات وفروع بنك المغرب، ولدى وكالات الخزينة العامة للمملكة والقباضات.

كما يمكن أن تتم التبرعات لدى وكالات الأبناك التجارية، عن طريق تحويل بنكي عادي أو فوري، من خلال الدفع نقدا أو بواسطة شيك، لفائدة كشف التعريف البنكي : 18-0078000201106203-810-001

وأشار البنك المركزي إلى أن الشيكات البنكية تحرر باسم "الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية".

وأوضح بنك المغرب أنه بالنسبة للتحويلات من الخارج، فستتم عن طريق تحويل بنكي إلى الحساب المصرفي الدولي للمستفيد: MA64001810007800020110620318 . سويفت : BKAMMAMR .

يشار إلى أنه تم إحداث الصندوق رقم 126 الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفي إطار الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة آثار الزلزال الذي شهده عدد من جهات المملكة.

(ومع 11/09/2023)