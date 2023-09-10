الصندوق رقم 126 الخاص بتدبير الآثار المترتبة على زلزال الحوز.. طرق دفع المساهمات التطوعية التضامنية

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن طرق دفع المساهمات التطوعية التضامنية للصندوق رقم 126 الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية، والذي تم إحداثه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وفي إطار الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة آثار الزلزال الذي ضرب عددا من جهات المملكة.



وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنه على المواطنين والهيئات الخاصة والعمومية الراغبين في دفع مساهماتهم للصندوق المذكور عن طريق التحويل المصرفي تحديد ما يلي:



1) بالنسبة للتحويلات الصادرة على المستوى الوطني :



- كشف التعريف البنكي للمستفيد : 0110620318 002 780 00 810 001



- اسم المستفيد: الخازن الوزاري لدى وزارة الاقتصاد والمالية



- الغرض من التحويل: المساهمة في الصندوق الخاص رقم 126



2) بالنسبة للتحويلات من الخارج :



- الحساب المصرفي الدولي للمستفيد : 007800020110620318 810 001 MA64



- اسم المستفيد: الخازن الوزاري لدى وزارة الاقتصاد والمالية



- بنك المستفيد: بنك المغرب



- سویفت: BKAMMAMR



- الغرض من التحويل: المساهمة في الصندوق الخاص رقم 126



ويمكن للمساهمين دفع مساهماتهم بواسطة البطاقة البنكية عبر البوابة الإلكترونية للخزينة العامة للمملكة (www.tgr.gov.ma).



كما يمكن للمساهمين دفع مساهماتهم نقدا أو عن طريق شيكات مصرفية للمحاسبين العموميين التابعين للخزينة العامة للمملكة الذين يزاولون على المستوى الوطني، ويتعلق الأمر بالخزنة الوزاريين والخزنة الجهويين وخزنة العمالات أو الأقاليم والقباض، وكذا على مستوى الأعوان المحاسبين لدى البعثات الدبلوماسية والقنصلية للمملكة المغربية بالخارج.



وتجدر الإشارة إلى أن الشيكات المصرفية تحرر في اسم المحاسب العمومي المعني (الخازن الوزاري أو الخازن الجهوي أو خازن العمالة أو الإقليم أو القابض أو العون المحاسب بالخارج)، ويتم تسليم إيصال بالدفع بالنسبة للمساهمات المقدمة نقدا أو تصريح بالدفع بالنسبة للمساهمات المقدمة عن طريق الشيكات المصرفية.

ومع 10 شتنبر 2023