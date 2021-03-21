الصويرة.. السيدة بوشارب تدعو الوكالات الحضرية إلى الانخراط في تنمية المجالات

دعت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، السيدة نزهة بوشارب، السبت بالصويرة، الوكالات الحضرية إلى الانخراط في تنمية المجالات في سياق النموذج التنموي الجديد للمغرب. وحثت الوزيرة، التي كانت تتحدث خلال افتتاح لقاء لفيدراليات الوكالات الحضرية بالمغرب، منظم حول موضوع "الوكالات الحضرية في خدمة الابتكار من أجل مجالات ترابية مستدامة ومرنة"، بحضور مستشار جلالة الملك والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موكادور، السيد أندري أزولاي، وعامل الإقليم السيد عادل المالكي، الوكالات الحضرية على التعبئة من أجل بلوغ أهداف التنمية المستدامة، في إطار روح الفريق المنسجم، وعلى نسق الإبداع والابتكار. كما دعت إلى مواصلة الجهود، أكثر من أي وقت مضى، من أجل ضمان تموقع الوكالات الحضرية ليست فقط في مجال التهيئة والتدبير العمراني، بل كمؤسسات استراتيجية ذات نظرة استشرافية واضحة تضمن إطار عيش ملائم للساكنة، والمشاركة في تنزيل الجهوية المتقدمة وتسريع الإقلاع الاقتصادي. ولبلوغ هذه الغايات، تضيف السيدة بوشارب، يتطلب التركيز أكثر على اليقظة والابتكار والعمل الاستشرافي وبلورة تصورات عن مشاريع مندمجة تزاوج وتمزج بين تهيئة المجال وتحسين إطار عيش الإنسان، وتصون المشهد المعماري الأصيل والموروث الحضاري للأمة المغربية بمختلف أبعاده الثقافية وروافده الهوياتية. وبعد أن أشادت بالاختيار "جد الموفق" لمدينة الصويرة لاحتضان هذا اللقاء، بحكم المكانة التاريخية للمدينة وما تزخر به من تراث مادي ولا مادي في الوقت نفسه، أبرزت السيدة بوشارب أن التعمير يجب أن يراعي الحفاظ على الموروث الحضاري ويصون ذاكرة الأمة التي هي نتاج تلاقح الثقافات البشرية منذ أقدم العصور. وأشارت إلى أنه "من أجل تعمير منسجم، يجب الانفتاح على طاقات أخرى من خارج الميدان، مؤرخين، علماء الاجتماع والأنثروبولوجيا والآثار، لكي لا تفقد مجالاتنا خصوصياتها التي تشكل الروح النابضة". كما أشارت إلى أن هذا اللقاء يشكل فرصة سانحة للتبادل وتقاسم الممارسات الجيدة في إطار فضاء عائلي ممتد متمثل في كافة مكونات وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وهو الفضاء الذي يعتبر أيضا مشتلا للأفكار والإبداع، والمبني على تراكم يعود إلى قرابة 40 سنة، تمیز بالخبرة وبالتفاني وبالعطاء المتواصل في الميدان والاحتكاك والقرب من المواطن.

ومع/ 21مارس 2021