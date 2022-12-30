الضمان لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة: مؤسسة "تمويلكم" تهدف إلى مستوى التزامات قدره 31 مليار درهم في 2023

توقعت الشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولة، والتي تعتمد الاسم التجاري ''تمويلكم''، تحقيق حجم التزامات قدره 31 مليار درهم خلال سنة 2023، موجهة أساسا لنشاط الضمان لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.



وأشار بلاغ لـ"تمويلكم" إلى أن الأخيرة عقدت، مؤخرا بالرباط، الدورة الخامسة لمجلس إدارتها برئاسة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، لتدارس المخطط الإستراتيجي الجديد لـلمؤسسة برسم الفترة 2023 - 2026.

وأورد المصدر ذاته أنه تماشيا مع التوجهات الكبرى للدولة وصلاحيات المؤسسة، سيعتمد هذا المخطط الإستراتيجي الجديد ستة محاور ذات أولوية، أهمها تسهيل الولوج للتمويل لفائدة المقاولات الصغيرة جدا، ودعم تمويل المشاريع الصغيرة وكذا تعزيز تمويل الاستثمارات لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، مبرزا أن أشغال هذا الاجتماع خصصت أساسا لتدارس المخطط الإستراتيجي لـلمؤسسة برسم الفترة 2023 ـ 2026 والمصادقة عليه، وكذا الموافقة على مشروع الميزانية للسنة المالية 2023.



وفي معرض حديثها في افتتاح هذا الاجتماع، ذكرت السيدة فتاح بالسياق الاقتصادي الراهن، الذي يتميز بالتعافي التدريجي من آثار جائحة كوفيد-19.

ونقل البلاغ عن الوزيرة إشادتها بالجهود التي تبذلها مؤسسة ''تمويلكم'' لمواكبة استراتيجيات السلطات العمومية فيما يتعلق بتمويل النسيج الإنتاجي الوطني.

كما أورد البلاغ أن الوزيرة نوهت بالإنجازات التي حققتها مؤسسة ''تمويلكم'' على مستوى مخططها التنموي (2017-2021). وسجلت هذه الخطة الخماسية حصيلة استثنائية، بمعدل تحقيق أهداف بلغ 140 في المائة، باستثناء آليات كوفيد-19، ومتوسط معدل نمو سنوي بلغ 15 في المائة، مع تعبئة أكثر من 130 مليار درهم من التمويلات لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

ومع: 30 دجنبر 2022