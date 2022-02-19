الطريق السريع تزنيت - الداخلة.. نسبة تقدم الأشغال بلغت 81 في المئة على مستوى جهة العيون - الساقية الحمراء

بلغت نسبة تقدم أشغال إنجاز الطريق السريع الرابط بين تزنيت والداخلة، 81 في المئة على مستوى جهة العيون - الساقية الحمراء، وفق ما أعلنه مدير هذا المشروع الكبير. وقال مدير المديرية المؤقتة المكلفة بإنجاز الطريق السريع تزنيت - الداخلة، مبارك فنشا، أمس الجمعة، في تصريح للصحافة على هامش زيارة ميدانية لوفد من لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، إن التقدم الشامل لهذا المشروع الكبير الذي يمتد لأزيد من 1055 كلم بتكلفة إجمالية قدرها حوالي 10 مليارات درهم، بلغت نسبة 72 في المئة.

من جهته، أشار رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، مولاي عبد الرحمان أبليلا، إلى أن هذه الزيارة الميدانية تهدف إلى الاطلاع عن كثب على حالة التقدم في أشغال إنجاز هذا المشروع الوطني ذي الأهمية الاستراتيجية الكبرى. وقام الوفد البرلماني بزيارة لمحور كلميم - العيون من المشروع، الذي يتكون من 11 مقطعا طرقيا و10 منشآت فنية كبرى بكلفة إجمالية ناهزت 4 مليارات درهم.

وهكذا، زار أعضاء الوفد ورش بناء قنطرة على وادي بويسافن، حيث تابعوا عرضا حول تقدم أشغال المنشآت الفنية على الأودية التالية: الصياد وبوكيلا وبويسافن ودرعة، بكلفة إجمالية بلغت 220 مليون درهم.

بعد ذلك، انتقل الوفد إلى ورش إنجاز المقطع رقم 06 من الطريق الوطنية رقم 1، حيث تمت متابعة عرض حول تقدم الأشغال بهذا المقطع التي بلغت نسبة 23 في المئة بكلفة إجمالية تناهز 323 مليون درهم.

كما تفقد الوفد تقدم أشغال إنجاز المقطع رقم 07 الذي ستنتهي أشغال بنائه قريبا جدا بتكلفة إجمالية بلغت 428 مليون درهم.

وقام أعضاء الوفد بزيارة لورش إنجاز المقطع رقم 08 الذي بلغت نسبة إنجازه 64 في المئة بتكلفة إجمالية وصلت إلى 262 مليون درهم.

إثر ذلك، زار الوفد ورش بناء قنطرة على وادي ما فاطمة الذي بلغت نسبة الأشغال فيه 86 في المئة بمبلغ إجمالي وصل إلى 124 مليون درهم. وبهذه المناسبة، تابع الوفد عرضا حول تقدم الأشغال بقنطرتين على واد الواعر ووادي ما فاطمة.

وبالنسبة للقنطرة في طور الإنجاز على واد الواعر، تبلغ تكلفة الأشغال بها 100 مليون درهم، فيما تقدر نسبة تقدم الأشغال بـ 94 في المئة.

وقام الوفد، بعد ذلك، بزيارة لورش تهيئة الطريق الوطنية رقم 1 على مستوى مركز أخفنير الذي يدخل في إطار أشغال المقطع رقم 10، حيث تقدر نسبة تقدم الإنجاز بـ 94 في المئة بتكلفة إجمالية تناهز 238 مليون درهم.

ووقف الوفد على إشكالية زحف الرمال بالمقطع رقم 11 المنتهية فيه الأشغال بمبلغ 225 مليون درهم، كما زار المقطع رقم 13 الذي تجاوزت نسبة إنجازه 97 في المئة، بتكلفة إجمالية ناهزت 299 مليون درهم.

وفي مركز طاح، اطلع أعضاء الوفد على أشغال تهيئة الطريق السريع على مستوى الموقع الأثري لهذه الجماعة.

كما وقف الوفد على سير أشغال المقطع رقم 14 من الطريق السريع الذي بلغت نسبة إنجازه 93 في المئة بكلفة إجمالية وصلت إلى 230 مليون درهم.

ويندرج إنجاز الطريق السريع تزنيت – الداخلة في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية للمملكة، الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك محمد السادس في 2015 بمدينة العيون، بهدف تشييد محور طرقي بمواصفات تقنية جيدة بين الأقاليم الجنوبية وباقي جهات المملكة، وتقليص المدة الزمنية للتنقل من وإلى أهم مدن الجنوب، وتحسين السلامة الطرقية، وتسهيل نقل البضائع من وإلى مدن الجنوب عبر تحسين ربطها بمراكز الإنتاج والتوزيع الوطنية الكبرى.

ومع 19/02/2022