العاهل الإسباني .. " إسبانيا والمغرب بلدان يتقاسمان مصالح وتحديات مشتركة "

أكد العاهل الإسباني الملك فليبي السادس على أهمية العلاقات التي تجمع بين إسبانيا والمغرب " البلدان اللذان يتقاسمان مصالح وتحديات مشتركة " . وقال العاهل الإسباني في كلمة ألقاها الخميس خلال حفل الاستقبال السنوي للسفراء المعتمدين لدى إسبانيا ونشرت على الموقع الرسمي للقصر الملكي الإسباني " نأمل أن تسمح لنا الوضعية الصحية قريبا باستئناف جدول أعمال الاجتماعات مع المغرب ( ... ) البلد الذي نتقاسم معه مصالح وتحديات مشتركة " .

وأوضح الملك فليبي السادس أن "علاقات إسبانيا مع بلدان منطقة المغرب العربي تتسم بالتقارب والصداقة " .وأكد في هذا السياق أن تطور الحوار في ليبيا الذي يجري بصفة خاصة في المغرب " يعطينا الأمل في رؤية مغرب عربي آمن ومستقر " . كما أشاد العاهل الإسباني بتطور العلاقات بين إسرائيل وعدة دول عربية منوها باستئناف الاتصالات بين دول مجلس التعاون الخليجي . وأكد الملك فليبي السادس أن إفريقيا حاضرة أكثر فأكثر في السياسة الخارجية لإسبانيا " بثقل متزايد يعكس الفرص الكبيرة التي تنفتح على هذه القارة " .

29 يناير 2021 ( ومع )