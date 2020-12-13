العاهل البحريني يصدر مرسوما ملكيا بإنشاء قنصلية عامة لمملكة البحرين في مدينة العيون

أصدر العاهل البحريني صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، يوم الأحد، مرسوما ملكيا يقضي بإنشاء قنصلية عامة لمملكة البحرين في مدينة العيون لدى المملكة المغربية.

ودعا المرسوم ،الذي بثته الوكالة الرسمية، وزير الخارجية البحريني لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم وتفعيله.

وكان العاهل البحريني قد أبلغ صاحب الجلالة الملك محمد السادس في اتصال هاتفي جرى مؤخرا ، قرار مملكة البحرين بفتح قنصلية عامة لها بمدينة العيون المغربية، على أن يتم التنسيق بشأنها بين وزارتي الخارجية في البلدين.

كمار رحب الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالتدابير التي أمر بھا جلالة الملك بمنطقة الكركرات بالصحراء المغربیة، والتي أفضت إلى تدخل حاسم وناجع لحفظ الأمن والاستقرار بھذا الجزء من التراب المغربي، وإلى ضمان انسیاب طبیعي وآمن لحركة الأشخاص والبضائع بین المملكة المغربیة والجمھوریة الإسلامیة الموریتانیة.

(ومع 13/12/2020)