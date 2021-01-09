العيون.. افتتاح مركز للتربية عن طريق الرياضة بحضور ديفيد شينكر

افتتحت منظمة "تيبو المغرب" غير الحكومية والسفارة الأمريكية بالرباط، يوم السبت، بالعيون، مركزا للتربية عن طريق الرياضة، بحضور مساعد كاتب الدولة الامريكي المكلف بشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيبا، ديفيد شينكر.

وسيستفيد نحو 200 طفل، تتراوح أعمارهم بين 12 و16 سنة، من خدمات مركز تيبو العيون الجديد المحدث بشراكة مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب ، والذي يهدف إلى تنمية المهارات الحركية والمعرفية والاجتماعية، وأن يصبح قاطرة للتنمية عن طريق الرياضة.

ويعتبر مركز تيبو العيون الجديد الذي افتتح بشراكة مع وزارة التربية الوطنية، الأول على صعيد جهة العيون الساقية الحمراء والثاني والعشرين في المملكة.

وبحسب المسؤولين في المنظمة غير الحكومية ، فإن هذا المركز يتوج الالتزام العميق للشريكين لمواجهة التحديات الرئيسية للمجتمع المغربي وخاصة تعليم الشباب وتمكنيهم .

وهكذا سيتمكن 200 طفل من ولوج سبل النجاح التربوي والتمكين بفضل برنامج يسمح بتعلم التقنيات الفردية والجماعية لكرة السلة والاستفادة من ورشات حول تقنيات العلوم والتكنولوجيات و الهندسة و الرياضيات، و كذلك تعلم اللغات الأجنبية و اكتساب المهارات القيادية.

وتتماشى أهداف هذا البرنامج مع الرؤية الاستراتيجية 2015ـ2030 لوزارة التربية الوطنية التي تهدف الى إرساء نموذج تربوي حديث ومبتكر وذو جودة عالية.

وفي هذا الاطار، أبرز محمد أمين زرياط، زميل أشوكا والرئيس المؤسس لجمعية تيبو المغرب أنه على صعيد التصدي للوضع الحالي الذي يواجهه العالم والمغرب المرتبط بالأزمة الصحية، وفي ظل التطورات الدبلوماسية بخصوص ملف الصحراء، "يمكن النظر إلى الرياضة على أنها أداة فعالة للاستجابة للقضايا المعقدة التي تعيق تنمية وتطور هذه المناطق".

وأعرب عن "فخره" بإطلاق هذا البرنامج بتأثير اجتماعي قوي ودائم،في سياق يتميز "بالانتصارت المتعددة التي حققها الشعب المغربي" في طريق تكريس السيادة الوطنية على مجموع الصحراء.

وأضاف خلال هذا الحفل الذي تميز بحضور والي جهة العيون-الساقية الحمراء، عامل إقليم العيون، عبد السلام بكرات ورئيس مجلس الجهة، سيدي حمدي ولد الرشيد، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، مبارك الحنصالي، أن إنطلاق هذا البرنامج ينضاف إلى المشاريع الكبرى التي هي في طور الانجاز بهذه الجهة والتي تتماشى مع أهداف الرؤية الاستراتجية 2030 لإصلاح المدرسة المغربية.

كما أبرز أن إطلاق هذا البرنامج بحضور ديفيد شينكر، يؤكد على الالتزام العميق للشراكة التاريخية بين جمعية تيبو المغرب والسفارة الأمريكية بالمغرب من أجل تنمية قدرات الشباب وتمكينهم.

وأكد المسؤولون بالمنظمة أن مركز تيبو العيون ،يسعى إلى خلق أبطال للحياة سيكون بمقدورهم أن يكونو نموذجا للشباب المغربي، وأن يكون لبنة جديدة في نموذج التنمية لمنطقة العيون الساقية الحمراء، والتي حققت للتو إنجازا كبيرا من خلال استلامها جائزة "منطقة الرياضة الأور ومتوسطية لسنة 2021 .

وعلى هامش هذا الافتتاح، تم التوقيع على اتفاقية شراكةبين منظمة "تيبو المغرب" غير الحكومية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين تهدف الى تطوير مشاريع و برامج لفائدة الشباب.

وتعتبر تيبو المغرب منظمة مغربية غير حكومية تستخدم قوة الرياضة لتصميم حلول اجتماعية ومبتكرة في مجال التعليم والتمكين والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب من خلال الرياضة.

وتأسست تيبو المغرب في سنة 2011، وهي المنظمة الرئيسية في المغرب لتعليم وإدماج الشباب من خلال الرياضة. وتدرك تيبو المغرب أن قوة الرياضة توفر استدامة تحويلية للممارسين والأطفال والشباب والنساء والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، لاسيما صحة أفضل، مجتمعات متماسكة، إنجازات رياضية أكبر وهوية أقوى.

(ومع 09/01/2021)