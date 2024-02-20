فوز المقرئتين حفصة صبري و ملاك قاسمي بالمسابقة النهائية الجهوية في حفظ وتجويد القرآن الكريم بالعيون

فازت المقرئة حفصة صبري من إقليم الداخلة بالرتبة الأولى في المسابقة النهائية الجهوية لدعم مواهب حفظ وتجويد القرآن الكريم بالأقاليم الجنوبية، في دورتها الثالثة عشرة، المنظمة تحت الرعاية السامية لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس.



وقد توجت المقرئة حفصة صبري، ضمن فئة الحفظ الكامل مع إتقان قواعد التجويد برواية ورش عن نافع، متبوعة بكل من حمزة آيت الحياة من العيون ورشيد خلاف من اقليم السمارة، في هذه المسابقة التي احتضنتها رحاب مسجد مولاي عبد العزيز بالعيون.



وفازت المقرئة ملاك قاسمي من مدينة الداخلة، بالرتبة الأولى، ضمن فئة الحفظ الجزئي (خمسة أحزاب) مع إتقان قواعد التجويد برواية ورش عن نافع، متبوعة بكل من هبة بقلول من العيون، وآسية رزق الله من مدينة بوجدور.



وأبرز رئيس المجلس العلمي الجهوي لجهة العيون الساقية الحمراء الشيخ محمد الوناس، أن مسابقة دعم مواهب حفظ وتجويد القرآن الكريم المنظمة بالجهات الجنوبية، تشكل مناسبة لإبراز العناية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة محمد السادس، لكتاب الله وأهله الذين هم أهل الله وخاصته.



وأضاف في كلمة بالمناسبة أن هذه المسابقة، التي جندت لها الأمانة العامة للمجلس الأعلى ورؤساء المجالس الجهوية والمحلية، كل الجهود لجعلها في مستوى التطلعات، والتي تعد بفضل العناية الملكية السامية، حافزا للمنظمين لدوام التجند لإنجاح مسابقات من هذا القبيل، فضلا عن كونها تتيح التنافس بين المجالس العلمية بالجهات الجنوبية الثلاث للمملكة.



وأكد أن هذه المسابقة، التي بلغت دورتها 13، شكلت أيضا فرصة لتسليط الضوء على دور الكتاتيب القرآنية والقائمين على الشأن الديني في حفظ وتجويد القرآن الكريم، والارتقاء بالمستوى العام للأداء القرآني، وإذكاء روح التنافس بين من وعوا كتاب الله عز وجل في صدورهم مع التشجيع على إتقان تلاوته، تأكيدا للمثل والقيم التي يحث عليها ودورها في حياة الفرد والأمة.



وسجل ان انخراط المجالس العلمية الجهوية والمحلية، ومندوبيات الشؤون الإسلامية الجهوية والإقليمية في مشروع برنامج قناة العيون، يأتي في اطار الدور التنسيقي والطلائعي الواجب أداءه بكل إخلاص، حيث أصبحت هذه المسابقة محطة سنوية بارزة تعنى بالقرآن الكريم وأهله.



وتروم هذه المسابقة، التي تنظمها قناة العيون تحت إشراف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بدعم من المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية الجهوية والمحلية ومندوبيات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالأقاليم الجنوبية، إبراز دور الكتاتيب القرآنية والقائمين على الشأن الديني في حفظ وتجويد القرآن الكريم، والارتقاء بالمستوى العام للأداء القرآني وإذكاء روح المنافسة بين حفاظ كتاب الله عز وجل والتشجيع على إتقان تلاوته.



وعرفت هذه الدورة التي تميزت بتلاوة وترتيل آيات بينات من الذكر الحكيم من قبل قراء مغاربة من بينهم العيون الكوشي، ومحمد ايت لحسن أوعلي، ومحمد أوراوي، وعبد الهادي السيلي، تكريم كل من الشيخ ماء العينين لارباس الرئيس المؤسس لهذه المسابقة، والمدير السابق لقناة العيون المرحوم الداه محمد الأغظف.



وتم في ختام هذا الحفل الديني الذي حضره، على الخصوص، والي جهة العيون الساقية الحمراء عامل اقليم العيون عبد السلام بكرات، والكاتب العام لولاية جهة العيون الساقية الحمراء السيد العربي المغاري، وعدد من المنتخبين والأعيان، ومندوبي الشؤون الإسلامية، ورؤساء المصالح الخارجية بالإقليم والأئمة والخطباء، تسليم الجوائز للفائزين في هذه المسابقة القرآنية، وتكريم أعضاء لجنة التحكيم.



وخصص المنظمون للفائزين في هذه المسابقة جوائز قيمة تشمل عمرة كاملة وشهادة تقديرية بالنسبة للفائزين بالرتبة الأولى والثانية، في فئة الحفظ الكامل مع التجويد، وللفائزة بالرتبة الأولى في فئة حفظ خمسة أحزاب مع التجويد برواية ورش عن نافع، وجهاز حاسوب محمول وشهادة للفائز بالرتبة الثانية، في فئة حفظ خمسة أحزاب مع التجويد، فيما حصل باقي المشاركين على مبالغ مالية وكتب دينية وشهادات تقديرية.



وشملت هذه المسابقة، التي جرت أطورها الاقصائية الإقليمية، بأقاليم سيدي افني، وأسا الزاك، وكلميم وطانطان، والسمارة، وطرفاية، والعيون، وبوجدور، والداخلة، وأوسرد، المقرئين الذكور والإناث الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة في فئة حفظ خمسة أحزاب مع إتقان قواعد التجويد برواية ورش عن نافع، والفئة العمرية أقل من 20 سنة من الذكور والإناث في فئة الحفظ الكامل للقرآن الكريم مع إتقان قواعد التجويد والترتيل برواية ورش عن نافع.



ومع: 20 فبراير 2024