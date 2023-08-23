العيون.. معرض صور تاريخية يسترجع أبرز محطات ملحمة ثورة الملك والشعب

تنظم وزارة الشباب والثقافة والتواصل -قطاع التواصل- معرضا لصور تاريخية بقصر المؤتمرات بمدينة العيون، خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 25 غشت الجاري، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى الـ 70 لثورة الملك والشعب.



ويسلط هذا المعرض، المنظم تحت عنوان "محمد الخامس والنضال من أجل الحصول على الاستقلال"، الضوء على التلاحم بين العرش العلوي المجيد والشعب المغربي، والمحطات البارزة التي ميزت معركة الكفاح الوطني لنيل الحرية والاستقلال.



كما تتوخى هذه التظاهرة المساهمة في الحفاظ على جزء مهم من الذاكرة يتعلق بعودة جلالة المغفور له محمد الخامس من المنفى، والتضحيات الجسام التي مكنت من التحرر من قيود الاستعمار والانكباب على بناء صرح مؤسساتي وطني قوي ودولة مغربية حديثة.



ويسترجع هذا المعرض المحطات المهمة من هذه الصفحة المضيئة في تاريخ المغرب، والتي تهم على الخصوص، "نفي جلالة المغفور له محمد الخامس"، و"الانتفاضة الموحدة للشعب ضد السلطات الاستعمارية"، و"مفاوضات إكس ليبان"، و"العودة المظفرة لجلالة المغفور له محمد الخامس"، و"التوقيع على إعلان استقلال المغرب"، و"التوقيع على اتفاقية إنهاء الحماية الإسبانية على المغرب".



وفي هذا الإطار، قام والي جهة العيون - الساقية الحمراء عامل إقليم العيون، عبد السلام بكرات، رفقة عدد من المنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية وفعاليات من المجتمع المدني، بزيارة لهذا المعرض الفوتوغرافي الذي يسترجع المحطات البارزة من هذه الملحمة الخالدة، التي شكلت منعطفا حاسما في النضال الذي قاده الشعب المغربي من أجل الاستقلال، تحت قيادة العرش العلوي المجيد.



وأكد رئيس مصلحة الإنتاج والتوزيع بوزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، رشيد إيساري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا المعرض، الذي يضم حوالي 80 صورة فوتوغرافية، يسترجع المحطات البارزة في ملحمة ثورة الملك والشعب، ويجسد التلاحم بين الشعب والعرش العلوي المجيد دفاعا عن حرية الوطن واستقلاله ووحدته الترابية.



وأشار السيد إيساري إلى أن هذا المعرض يروم كذلك نقل أهم الأحداث التي ميزت تاريخ الأمة المغربية إلى الأجيال الصاعدة، والتضحيات التي قدمها جلالة المغفور له محمد الخامس في مواجهة الاستعمار.



وبالموازاة مع هذا المعرض، يتم عرض شريط وثائقي مدته 20 دقيقة يسترجع المحطات البارزة في ملحمة ثورة الملك والشعب، إلى غاية 25 غشت الجاري في قصر المؤتمرات بمدينة العيون.



ومع: 22 غشت 2023