الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تشجب بشدة السلوك "غير المسؤول" لقناة الشروق الجزائرية

شجبت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف يوم السبت، بشدة السلوك "غير المسؤول" لقناة الشروق الجزائرية التي بثت برنامجا مخلا بالاحترام الواجب للمؤسسة الملكية. وصرح رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، نور الدين مفتاح، "نتواجد بالعيون لإعادة هيكلة فروع الفيدرالية بأقاليم جنوب المملكة، وإذ بنا نصدم بالسلوك غير المسؤول لقناة الشروق الجزائرية". واستنكر في تصريح له "باسم الفروع الثلاث للفيدرالية بالصحراء، وباسم الفيدرالية، بشدة سلوك هذه القناة، الذي لا يمت، لا لحرية التعبير ولا للسخرية بصلة"

وأوضح السيد مفتاح أن هذا البرنامج الساخر المزعوم هو "وقاحة بكل ما في الكلمة من معنى" ، وما جاء فيه هو انتهاك "سافر" للتوقير والاحترام الواجب لرئيس دولة، وللقواعد المهنية وأخلاقيات المهنة. وأبدى أسفه حول استمرار الصحافة الجزائرية في حربها ضد المغرب، "على الرغم من الدعوة التي وجهناها من العيون، مؤخرا، لإخواننا الجزائريين للكف عن إشعال الحرائق ". وأهاب السيد مفتاح بضرورة "نبذ هذه التفاهات وسلك سبيل العقل قصد الإسهام في الاندماج المغاربي وتقليص الهوة بين شعوب المنطقة".

ومع 13 فبراير 2021