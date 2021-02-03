الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تعرض تصورها لمنظومة الدعم العمومي للصحافة الوطنية

تقدمت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، خلال لقاء عقده رئيسها السيد نور الدين مفتاح مع وزير الثقافة والشباب والرياضة السيد عثمان الفردوس، يوم الأربعاء، بمذكرة شاملة تعرض تصورها المتكامل لمنظومة الدعم العمومي للصحافة الوطنية.

وذكر بلاغ للفيدرالية أن تقديم هذه المذكرة يندرج في إطار ترافعها حول دعم الصحافة الوطنية لمواجهة تداعيات الجائحة، ومساندة القطاع للتغلب على آثارها السلبية وتراجع مختلف المؤشرات المتصلة بواقع قطاع الصحافة بالمغرب.

وأبرز أن رئيس الفيدرالية "قام بشرح مضامين تصورها للوزير، منوها بالمجهود الذي قامت به السلطات العمومية من أجل مواكبة القطاع في هذه الظروف الصعبة ولافتا إلى التفاوتات التي خلفها تدبير الدعم الاستثنائي والتي تضررت منها الكثير من الصحف الورقية والإلكترونية، الجهوية والوطنية".

كما حث السيد نور الدين مفتاح، يضيف البلاغ، على معالجة المشاكل العالقة، وبناء توافقات واسعة ومنتجة بين كل المتدخلين لتأطير الدعم العمومي العادي، وذلك طبقا للقانون، وضمن مقاربة تشاركية مع ممثلي المهنيين، وبما يحقق الإنصاف والشفافية، ويساهم في التأهيل الحقيقي لمقاولات القطاع ومواكبة تنميتها.

وأبرز المصدر ذاته أن المباحثات التي أجراها الطرفان خلصت إلى الاتفاق على أن تستمر الحكومة في صرف رواتب العاملين في المؤسسات الصحافية كاملة للشهور الثلاثة المقبلة، وذلك ضمن مقتضيات الدعم الاستثنائي المرتبط بمواجهة تداعيات الجائحة، إلى غاية مارس 2021. وجرى الاتفاق كذلك على عقد اجتماع مشترك بين كل الأطراف المعنية في نهاية فبراير، بغاية الاتفاق على تصور مشترك لتدبير الدعم السنوي العادي لسنة 2021. كما جدد الوزير التزام الحكومة بتسديد التزامات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ذات الصلة بالرواتب التي صرفتها منذ يوليوز 2020.

وخلصت الفيدرالية إلى تجديد التزامها بمواصلة الترافع لدى السلطات العمومية من أجل تمتين الدعم والمساندة للقطاع، وتفعيل برامج شجاعة ومتكاملة لتأهيله والنهوض بأوضاع الصحفيين.



ومع /3 فبراير 2021