الفيديو الموثق لاعتداء على شخص بأحد شواطئ الفنيدق .. إخضاع المعتدي ومرافقيه لتدابير الحراسة النظرية

أفاد بلاغ لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، أنه على إثر تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لشريط فيديو، مساء أمس يوم الأربعاء، يوثق لاعتداء رجل من القوات العمومية على شخص بأحد شواطئ الفنيدق، فقد تم فتح بحث حول مضمون هذا الشريط بواسطة الشرطة القضائية بتطوان.

وأوضح البلاغ أن التحريات الأولية أسفرت عن تشخيص هوية المعتدي ومرافقيه، ويتعلق الأمر بثلاثة أفراد من القوات المساعدة، مشيرا إلى أنه ، وبناء عليه ، تم إخضاعهم لتدابير الحراسة النظرية، وفور انتهاء البحث سيتم ترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائجه.

(ومع 29/04/2021)