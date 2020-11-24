القائم بأعمال سفارة قطر بالنيابة في الرباط يجدد دعم بلاده للعملية السلمية لتأمين معبر الكركرات

جدد القائم بالأعمال بالنيابة بسفارة دولة قطر بالرباط خالد محمد بن زابن الدوسري ، يوم الثلاثاء ، دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة المغربية وللعملية السلمية التي قامت بها القوات المسلحة الملكية لفتح وتأمين معبر الكركرات.

وذكر السيد الدوسري خلال استقباله من طرف رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، بالاتصال الهاتفي الذي جمع صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وصاحب الجلالة الملك محمد السادس، خلال الأسبوع المنصرم.

وحسب بلاغ لمجلس النواب، فإن السيد الدوسري أكد ، بالمناسبة ، حرص مجلس الشورى القطري على توطيد التعاون مع مجلس النواب المغربي، وعلى تعزيز تبادل التجارب والخبرات بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين، منوها بالتجربة البرلمانية المغربية.

من جهته، أعرب السيد المالكي عن الشكر والتقدير لموقف دولة قطر الداعم للوحدة الترابية للمملكة. وقال إن هذه القضية "مقدسة عند جميع المغاربة، ونحن نعتبر وحدة الشعوب والدول شرطا أساسيا للأمن والاستقرار في مختلف بقاع العالم".

وأشاد السيد المالكي بالتطور الديمقراطي الذي تشهده قطر ، برعاية سمو الأمير ، مثمنا تنظيم انتخابات مباشرة لأعضاء مجلس الشورى خلال السنة القادمة، ومعبرا عن الإرادة القوية للارتقاء بالعلاقات بين المجلسين، والعمل مع نظيره رئيس مجلس الشورى بقطر على فتح آفاق جديدة للتعاون والتضامن.

ومع:24/11/2020