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القصر الملكي بفاس- صاحب الجلالة الملك محمد السادس يطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كوفيد-19
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Mots clés: 
القصر الملكي بفاس- صاحب الجلالة الملك محمد السادس يطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كوفيد-19
Thème de la photo: 
الأنشطة الملكية
Tags: 
القصر الملكي بفاس- صاحب الجلالة الملك محمد السادس يطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كوفيد-19
Date de la photo: 
الخميس, 28 يناير, 2021