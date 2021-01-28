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Language
Arabic
Mots clés:
القصر الملكي بفاس- صاحب الجلالة الملك محمد السادس يطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كوفيد-19
Thème de la photo:
الأنشطة الملكية
Tags:
القصر الملكي بفاس- صاحب الجلالة الملك محمد السادس يطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كوفيد-19
Date de la photo:
الخميس, 28 يناير, 2021
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