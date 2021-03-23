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Fichier de la photo: 
القصر الملكي بفاس: صاحب الجلالة الملك محمد السادس يعين عدة شخصيات في مناصب عليا
Arabic
Mots clés: 
القصر الملكي بفاس: صاحب الجلالة الملك محمد السادس يعين عدة شخصيات في مناصب عليا
Thème de la photo: 
الأنشطة الملكية
Tags: 
القصر الملكي بفاس: صاحب الجلالة الملك محمد السادس يعين عدة شخصيات في مناصب عليا
Date de la photo: 
الاثنين, 22 مارس, 2021