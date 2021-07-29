القمة التمهيدية للنظم الغذائية.. الرؤية الملكية تروم بلوغ فلاحة تنافسية ومستدامة

سلط السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الوكالات الأممية بروما، السيد يوسف بلا، يوم الأربعاء، الضوء على الرؤية الملكية الطموحة الرامية إلى انبثاق فلاحة تنافسية ومستدامة سعيا إلى القضاء على الفقر.

وأكد السيد بلا في معرض تدخله باسم المغرب خلال القمة التمهيدية للأمم المتحدة حول النظم الغذائية، أن المناعة، لاسيما إزاء التغير المناخي، والبحث والتطوير تشكل أهدافا مركزية بالنسبة للمملكة، التي تصبو إلى تحسين مداخيل المنتجين الفلاحيين، خاصة المزارعين الصغار، مع المساهمة في تنمية اقتصادية شاملة وصديقة للبيئة.

وذكر السفير في هذا الصدد، بأن المملكة خلف قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ركزت على القطاع الفلاحي كمحرك للتنمية الوطنية من خلال اعتماد الجيل الأخضر 2020-2030، سعيا إلى تحسين مناعة واستدامة النظم الغذائية في سياق عشرية العمل، وذلك عبر النهوض بالعنصر البشري، لاسيما الشباب، وكذا مواصلة دينامية تنمية القطاع.

وأكد السيد بلا، أيضا، أن الجيل الأخضر سيكون بمثابة آلية لإعادة التقويم بعد أزمة "كوفيد-19" وللمناعة القروية، لاسيما وأنه ينسجم تمام الانسجام مع التحديات الجديدة.

(ومع 29/07/2021)