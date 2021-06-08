القنصل العام الأمريكي : مستقبل العلاقات المغربية الأمريكية واعد جدا

أكد القنصل العام للولايات المتحدة بالدار البيضاء، السيد لورانس راندولف ، مساء يوم الاثنين، أن مستقبل العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية "واعد جدا".

ووصف السيد راندولف ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، وقناتها الإخبارية M24 وإذاعتها ريم راديو، بمناسبة تخليد الذكرى ال15 لاتفاقية التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة، بالدار البيضاء، العلاقات الثنائية بكونها " تاريخية وعريقة جدا وعميقة "، مشيرا إلى أن تواجده بالمغرب شكل فرصة بالنسبة له للاشتغال مع زملائه الأمريكيين والمغاربة للنهوض بالتعاون بين البلدين.

وفي سياق متصل، أبرز الدبلوماسي الأمريكي، أن العلاقات المغربية-الأمريكية تتجاوز مائتي عام ، مذكرا في هذا الصدد بأن المغرب هو أول بلد اعترف بالولايات المتحدة على مستوى العالم، و " هذا شيء مهم للغاية بالنسبة لنا".

وكان القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة بالمغرب السيد ديفيد غرين، قد أكد خلال هذا الحفل، أن حجم المبادلات التجارية بين المغرب والولايات المتحدة تضاعف خمس مرات منذ سنة 2005، أي السنة التي سبقت دخول، اتفاقية التبادل الحر بين البلدين، حيز التنفيذ، لتصل إلى 5 مليارات دولار سنة 2019.

ومع:08/06/2021