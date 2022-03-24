القيادة العليا للمنطقة الجنوبية بأكادير تحتضن اجتماعا للتخطيط الرئيسي لتمرين "الأسد الإفريقي 22"

بتعليمات سامية لجلالة الملك ، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية ، يحتضن مقر القيادة العليا للمنطقة الجنوبية بأكادير ، من 21 إلى 25 مارس 2022، اجتماعا للتخطيط الرئيسي لتمرين "الأسد الإفريقي 22".

وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن تمرين "الأسد الإفريقي 22" ،المتوقع تنظيمه في الفترة ما بين 20 يونيو وفاتح يوليوز 2022 بمناطق أكادير وطانطان والمحبس وتارودانت والقنيطرة وبن جرير، موعد لا محيد عنه للمساهمة في تدعيم التعاون العسكري المغربي الأمريكي، ووضع لبنة إضافية في العلاقات الممتازة التي تربط البلدين.

وستعرف الدورة ال18 لهذا الحدث الهام مشاركة ،فضلا عن المغرب والولايات المتحدة، حوالي ثلاثين دولة شريكة.

وأضاف المصدر ذاته، أن العمليات والمناورات، التي سيتم تنفيذها بشكل مشترك بين القوات المسلحة الملكية والدول الشريكة ، في مختلف المجالات العملياتية البرية والمحمولة جوا والجوية والبحرية، وإزالة التلوث (النووي والإشعاعي والبيولوجي والكيماوي) تروم بشكل أساسي تطوير قابلية التشغيل البيني وتعزيز قدرات التدخل في إطار متعدد الجنسيات.

وعلى هامش أشغال اجتماع التخطيط الرئيسي لتمرين "الأسد الإفريقي 22"، نظم يوم 24 مارس الجاري بميناء أكادير، حفل نقل علم زورقين أمريكيين فائقي السرعة "Intercepteurs"، سلمتهما حكومة الولايات المتحدة للبحرية الملكية.

ومع 24/03/2022