الكركرات..مغاربة أمريكا يتعبؤون للدفاع عن القضية الوطنية

نظم أفراد من الجالية المغربية المقيمة في الولايات المتحدة، يوم الأحد، بأورلاندو (فلوريدا)، تظاهرة هامة للتعبير عن دعمهم لمبادرات المملكة الرامية للدفاع عن الوحدة الترابية وثوابت الأمة، مشيدين بالتدخل البطولي والحاسم للقوات المسلحة الملكية لتأمين معبر الكركرات الحدودي، ووضع حد لاستفزازات قطاع الطرق من ميليشيات "البوليساريو".

وتميزت هذه التظاهرة، التي شهدت مشاركة عدد كبير من المغاربة المقيمين في فلوريدا والقادمين من ولايات أخرى، من بينها فرجينيا ونيويورك وماساشوستس، بحضور القنصل العام للمغرب في الولايات المتحدة، عبد القادر الجموسي.

وعبر مغاربة أمريكا في جو من التعبئة الوطنية، وفي احترام تام للإجراءات الصحية المعمول بها خلال هذه الفترة من الجائحة، عن تأييدهم وانخراطهم الدائم وراء جلالة الملك محمد السادس في مواجهة أي محاولة للمس بالوحدة الترابية للمملكة ومصالحها العليا.

كما استنكروا مناورات واستفزازات انفصاليي "البوليساريو" ومن يدعمهم، والتي تستهدف أمن المملكة والسلم والاستقرار الإقليميين.

وجاب المشاركون في هذه التظاهرة، أهم الشوارع الرئيسية لمدينة أورلاندو ضمن قافلة ضمت نحو 100 سيارة، رافعين الأعلام الوطنية، ومرددين النشيدين الوطنيين المغربي والأمريكي،

وشهد هذا الحدث الذي نظم تحت شعار "مغاربة أمريكا في خدمة القضية الوطنية"، تلاوة بيان صحفي باسم المنظمين ثمنوا فيه عاليا حكمة جلالة الملك وموقفه الحاسم الذي مكن من استعادة التدفق الطبيعي والمنتظم لحركة الأشخاص والبضائع ومن الحفاظ على الأمن والاستقرار.

ومع:07/12/2020