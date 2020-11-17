الكركرات.. فرنسا ترحب بتمسك المغرب بوقف إطلاق النار

رحبت فرنسا، يوم الثلاثاء، بتمسك المغرب بوقف إطلاق النار، على إثر مبادرة المملكة الرامية إلى استعادة حرية حركة البضائع والأشخاص بالمنطقة العازلة الكركرات.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الشؤون الخارجية إن "فرنسا ترحب بتمسك المغرب بوقف إطلاق النار. حيث ينبغي الحفاظ عليه، مثلما يجب إعادة إطلاق العملية السياسية في إطار الأمم المتحدة".

وشددت المتحدثة باسم الـ "كي دورساي" على أن فرنسا "تتابع باهتمام أحداث الكركرات"، مذكرة بأن بلادها "أعربت علنا عن قلقها إزاء إغلاق هذا المعبر وتذكر بأهمية حرية حركة البضائع والأشخاص في المنطقة".

وأكدت أن فرنسا "أخذت علما بالإجراءات المتخذة من طرف المغرب"، مشيرة إلى أن وزير أوروبا والشؤون الخارجية "يظل على اتصال مع نظرائه في المنطقة".

(ومع 17/11/2020)