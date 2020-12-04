الكركرات.. وفد عن لجنة الخارجية بمجلس النواب ينوه بتدخل القوات المسلحة الملكية لتأمين المعبر الحدودي

نوه وفد عن لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، يوم الجمعة بالكركرات، بالتدخل الناجح للقوات المسلحة الملكية، الذي مكن من تأمين هذا المعبر الحدودي.

وأكد الوفد، في بلاغ تمت تلاوته بهذه المناسبة، أن "اللجنة تعبر عن اعتزازها بالقوات المسلحة الملكية وتنوه بعمليتها الناجحة بالكركرات التي تمت وفق قواعد مضبوطة، كما تعرب عن دعمها ومساندتها لخطواتها تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية".

وأشارت اللجنة إلى أنها تواصل رصد المستجدات وتداعيات الأحداث الأخيرة، معربة عن أملها في "أن يعي خصوم الوحدة الترابية أن محاولاتهم اليائسة لن تقابل إلا بمزيد من الصرامة والحزم".

كما أشادت بالمواقف الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس، وتأكيد جلالته على التزام المغرب الثابت بالمخطط الأممي والتعاطي الحازم مع كل محاولة تستهدف تغيير طبيعة الوضع وتهدد الأمن والاستقرار.

ودعت اللجنة إلى رص الصفوف والاستمرار في التعبئة وتسريع أوراش التنمية بكافة أنحاء البلاد، وخاصة في الأقاليم الجنوبية للمملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

من جهة أخرى، نوهت اللجنة بمبادرة دول إفريقية وعربية إلى فتح قنصليات بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وكذا الدول التي تستمر في سحب اعترافها بالكيان الوهمي.

تجدر الإشارة إلى أن وفد اللجنة قام، في وقت سابق، بزيارة لعدد من القنصليات العامة التابعة لدول إفريقية وعربية شقيقة وصديقة في كل من العيون والداخلة.

ومع:04/12/2020