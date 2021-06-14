الكونفدرالية الوطنية للسياحة تتعبأ لمواكبة عملية مرحبا- 2021

عقدت الكونفدرالية الوطنية للسياحة، التي تضم مجموع الاتحادات المهنية للصناعة السياحة المغربية، يوم الإثنين بالدار البيضاء، اجتماعا لوضع سياسة الاستقبال الخاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج الذين سيزورون الوطن-الأم خلال موسم الصيف (عملية مرحبا- 2021)، وذلك طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وجاء في بلاغ أن الكونفدرالية الوطنية للسياحة، بجميع أعضائها، فخورة بالعناية الفائقة التي يحيط بها جلالة الملك ،نصره الله، الصناعة السياحية المغربية، مبرزة أن التوجيهات السامية لجلالته تشكل "إشارة قوية من أجل الاستئناف الذي طال انتظاره لقطاع السياحة في المغرب بعد أكثر من 15 شهرا من توقف النشاط في سياق أزمة كوفيد -19 الصحية".

وأوضحت الكونفدرالية أن كافة الفاعلين يلتزمون باستقبال المواطنين المغاربة في أفضل ظروف الأمن الصحي وستخصهم بتعرفات استثنائية لإقامتهم في مؤسسات الإيواء السياحية المصنفة على اختلاف أصنافها وعبر مجموع أنحاء التراب الوطني، وكذلك بالنسبة لجميع الخدمات التي تشكل التجربة السياحية المغربية. وأشارت الكونفدرالية الوطنية للسياحة إلى أنه سيتم خلال الأيام المقبلة تنظيم حملة خاصة توضح بالتفصيل الترتيبات الاستثنائية الخاصة بموسم صيف 2021 .

ومع 14 يونيو 2021/