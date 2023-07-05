اللجنة المشتركة المغربية – العمانية.. التوقيع على اتفاقية تعاون وثلاث مذكرات تفاهم في عدد من المجالات

تم، يوم الثلاثاء بالرباط، خلال أشغال الدورة السادسة للجنة المشتركة بين المملكة المغربية وسلطنة عمان، التي ترأسها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ووزير الخارجية العماني، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، التوقيع على اتفاقية تعاون وثلاث مذكرات تفاهم في عدد من المجالات.

وتهم هذه الاتفاقيات مجالات النقل البحري والموانئ، والعمل الدبلوماسي، وحماية المستهلك والنقل السككي.

وتهدف اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانئ إلى تفعيل مساهمة الطرفين في تنمية العلاقات الاقتصادية، والتجارية، والأنشطة البحرية ودعم الاستثمار المشترك بينهما في مجال النقل البحري والموانئ والمشاركة بين أساطيلهما في نقل المبادلات التجارية البحرية وكذا تبادل الخبرات والتدريب.

وفي العمل الدبلوماسي، وقع الطرفان على مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي بالمملكة المغربية -الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية، ووزارة الخارجية بسلطنة عمان – الأكاديمية الدبلوماسية، تتوخى تعزيز التعاون بين الجانبين عبر وضع إطار للتعاون في مجال التدريب الدبلوماسي، وتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات في مجال الدبلوماسية والعلاقات الدولية والسياسة الخارجية والقانون الدولي على أساس الاحترام المتبادل والمعاملة بالمثل وتبادل التجارب.

وفي مجال حماية المستهلك، وقع الطرفان على مذكرة تفاهم تروم مد جسور التعاون الفني والتقني والقانوني وتحقيق سبل التعاون والتنسيق في كافة المجالات ذات الصلة بالمستهلك، وعلى وجه الخصوص السياسة العامة لحماية المستهلك، وذلك من خلال توعية المستهلك وضمان حقه، والتأكد من جودة الخدمات والسلع الاستهلاكية.

كما وقع الجانبان مذكرة تفاهم للتعاون بين المكتب الوطني للسكك الحديدية وشركة قطارات عمان تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين والبحث في المبادرات التي تهدف إلى تنمية التعاون بين شبكتيهما في كل المجالات المتعلقة بالأنشطة السككية، وذلك عن طريق تبادل الخبرات والمعلومات وكذا المتدربين، والمسائل الفنية والتشاور بينهما في ما يخص القضايا المتعلقة بتطوير الربط السككي العربي.

كما جرى التوقيع على المحضر المتوج لاشغال الدورة السادسة للجنة المشتركة بين المملكة المغربية وسلطنة عمان.

(ومع 04/07/2023)