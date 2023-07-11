اللجنة المشتركة للتعاون المغرب-غينيا.. التوقيع على ثماني اتفاقيات في عدد من المجالات

تم، يوم الاثنين بالداخلة، خلال أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة للتعاون المغرب-غينيا، التي ترأسها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي والغينيين المقيمين بالخارج، موريساندا كوياطي، التوقيع على ثماني اتفاقيات ومذكرات تفاهم وتعاون في عدد من المجالات.

وفي هذا الإطار، وقع الجانبان اتفاقية للتعاون الأمني تهدف إلى تعزيز آليات التعاون من أجل العمل المشترك ضد الإرهاب الدولي والأشكال المختلفة للجريمة عبر الوطنية، ولا سيما تهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية.

وفي مجال النقل الدولي الطرقي للمسافرين والبضائع، وقع الطرفان على اتفاقية تروم تنظيم النقل الدولي عبر الطرق للبضائع والمسافرين بين البلدين أو العبور عبر أراضيهما.

وفي مجال الهيدروكاربورات، وقع الجانبان على بروتوكول تعاون يهدف إلى خلق إطار للتعاون من أجل تنفيذ إجراءات للتعاون تفضي إلى إنجاز مشاريع ذات اهتمام مشترك في قطاع الهيدروكربونات.

كما وقع الطرفان على اتفاقية تعاون في مجال المترولوجيا والاعتماد وحماية المستهلك تروم وضع إطار ينظم التعاون في مجال المترولوجيا والاعتماد وحماية المستهلك بين البلدين، فضلا عن تحديد خدمات المساعدة التقنية في هذا المجال، وكذا التزامات الأطراف من أجل التنفيذ السليم لهذا الاتفاق.

وفي مجالات التقييس وإصدار الشهادات، وقع الجانبان على مذكرة تفاهم تهدف إلى خلق إطار للتعاون بين الطرفين من خلال تبادل المعلومات حول مسار بلورة المعايير، وتنفيذ التدابير التي من شأنها تعزيز الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للمعايير الداخلية والدولية.

وفي إطار التعاون الثقافي، وقع الطرفان على بروتوكول اتفاقية يتوخى توطيد وتعزيز التعاون المتبادل في المجال الثقافي، ولا سيما من خلال تبادل الخبراء والخبرات، وتنظيم الأسابيع الثقافية، والمشاركة في معارض الكتاب.

وتم التوقيع، كذلك، على اتفاقية إطار للتعاون بشأن توفير المنح الدراسية والتدريب وتبادل الخبرات تروم النهوض بالتعاون بين البلدين في المجالات الثقافية والعلمية والتقنية والاجتماعية والاقتصادية، ولا سيما من خلال تقديم منح دراسية، وتنظيم دورات تدريبية وتكوينية متقدمة، وإيفاد الخبراء وتبادل الزيارات بين المسؤولين.

وفي هذا الصدد، تضع الوكالة المغربية للتعاون الدولي رهن إشارة جمهورية غينيا حصة سنوية تبلغ 180 منحة دراسية في المجالات الجامعية والتقنية.

كما جرى التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية إطار للتعاون في مجال التكوين المهني تهدف إلى تحديد الإطار العام للتعاون بين الأطراف في مجال التكوين المهني، من خلال التعهد بتعزيز التعاون الذي سيهم، على الخصوص، حجز حصة 150 مقعدا بيداغوجيا موزعة على 3 سنوات، بمعدل 50 مقعدا في السنة، وذلك ابتداء من الموسم الدراسي 2023-2024، لفائدة المتدربين الشباب في التكوين الأولي لمتابعة تكوينهم في المستويات والتخصصات التي تحددها وزارة التعليم التقني والتكوين المهني الغينية.

(ومع 10/07/2023)