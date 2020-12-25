اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة تعتمد في جمعيتها العامة برنامج العمل ومشروع ميزانيتها برسم سنة 2021

وافقت اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة ، يوم الخميس ، في الدورة العادية لجمعيتها العامة على التقريرين المالي والمالي للسنة الجارية، وعلى برنامج العمل ومشروع ميزانيتها برسم سنة 2021.

وأوضحت اللجنة في بلاغ، أن هذه الدورة التي انعقدت عبر تقنية المناظرة المرئية بمقر منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، ترأسها السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة بمعية السيد سعيد أمزازي ، رئيس اللجنة الوطنية ، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة.

وخلال افتتاح أشغال الجمعية التي حضرها وزراء وعدد من الضيوف، أعرب السيد العثماني عن اعتزازه باللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، من حيث اضطلاعها بأدوار محورية في ربط جسور التواصل بين القطاعات الحكومية والهيآت الوطنية مع منظمات اليونسكو والإيسيسكو والألكسو، المتخصصة في ميادين التربية والعلوم والثقافة والتنمية المستدامة والاتصال والشباب والرياضة.

ونوه بالمجهودات التي قام بها السيد أمزازي منذ توليه رئاسة اللجنة لإعطائها دينامية جديدة، والانكباب بكل فعالية في البرامج والأنشطة التي ترعاها المنظمات الثلاث، داعيا القطاعات الوزارية والهيآت الممثلة باللجنة الوطنية، إلى وضع رهن إشارتها، جميع الوسائل البشرية والمادية التي ستمكنها من الاضطلاع بمهامها في أنسب الظروف.

ومن جهته، أكد السيد أمزازي على مضي اللجنة الوطنية قدما في إنجاز المهام المنوطة بها على أتم وجه، مثمنا الحصيلة الإيجابية التي حققتها، خاصة في الآونة الأخيرة، "حيث فرضت نفسها كلجنة وطنية متميزة، وكمثال يحتذى به في شبكات المنظمات الثلاث".

وحسب البلاغ، فإن الجلسة الافتتاحية شهدت ، كذلك ، مداخلات السادة سالم بن محمد المالك المدير العام للإيسيسكو، وفيرمين إدوارد ماتوكو مساعد المديرة العامة لليونسكو لشؤون إفريقيا، وعبد الفتاح الحجمري مدير مركز تنسيق التعريب التابع لمنظمة الألكسو، الذين أشادوا جميعا بعمل اللجنة الوطنية وأكدوا على الثقة الكبيرة التي تضعها هذه المنظمات فيها باعتبارها شريكا أساسيا في برامجها وأنشطتها.

وتميزت الجلسة الافتتاحية بالإطلاق الرسمي للموقع الإلكتروني الخاص باللجنة، والذي سيتم اعتماده ، إلى جانب صفحاتها الرسمية على وسائط التواصل الاجتماعي ، كآليات للتواصل مع الجمهور والشركاء لتعزيز إشعاع اللجنة.

وتواصلت اللجنة الوطنية في جلسة خاصة حيث وافق أعضاؤها ، بالإجماع، على التقريرين الأدبي والمالي لسنة 2020، وكذا على برنامج العمل ومشروع ميزانية سنة 2021، فضلا عن استعراض الخطوط العريضة للنظام الداخلي الذي تم إعداده من طرف الأمانة العامة.

وصادقت اللجنة ، أيضا ، على مشروع ميثاق الشرف كوثيقة داخلية تحدد العلاقات بين الأعضاء فيما بينهم، يقول البلاغ الذي أفاد بأن المجتمعين اتفقوا على إحداث لجنة جديدة مختصة تعنى بقضايا التنمية المستدامة، وعلى لجينة عهد إليها بالانكباب على تجويد النصوص القانونية والتنظيمية الخاصة باللجنة.

(ومع 25/12/2020)