المؤتمر البرلماني حول الحوار بين الأديان.. لقاءات مكثفة لرئيسي مجلسي النواب و المستشارين مع رؤساء البرلمانات والوفود المشاركة

عقد رئيسا مجلسي النواب والمستشارين، راشيد الطالبي العلمي، و النعم ميارة، لقاءات مكثفة مع رؤساء البرلمانات والوفود المشاركة في المؤتمر البرلماني حول الحوار بين الأديان الذي تستضيفه مدينة مراكش مابين 13و 15 يونيو الجاري.



وذكر بلاغ للبرلمان أنه في إطار تعزيز الديبلوماسية البرلمانية والحضور الوازن للبرلمان المغربي بمجلسيه، تباحث رئيسا مجلسي البرلمان مع رئيسة مجلس الشيوخ بإسواتيني، باستور لينديوي دلاميني، ورئيس مجلس الشيوخ ببوراندي،إيمانويل سينزوهاغيرا، عاليا ، ورئيسة الجمعية الوطنية لتنزانيا، السيدة آكسون توليا،، ورئيس الجمعية الوطنية لغامبيا، جتا فباركاري تومبون.



كما أجرى السيدان الطالبي العلمي والنعم ميارة، مباحثات مع رئيس لجنة التعاون البرلماني بمجلس النواب بأندونيسيا، فضلي زون، ورئيس الجمعية الوطنية لتايلاند ويشيتشولشاي بورنبيت، ورئيس برلمان توفالو صامويلو بينيتالا تيو ، ووزير الشئون الإسلامية والأوقاف بجمهورية جيبوتي، مؤمن حسن بري.



وتم التطرق في مختلف هاته اللقاءات لسبل الدفع بالتعاون البرلماني الثنائي وتعزيز التشاور والتنسيق في المحافل البرلمانية الدولية، كما أجمعت كافة الوفود على الإشادة بريادة جلالة الملك محمد السادس، في تعزيز الحوار بين الأديان وترسيخ قيم السلم والتعايش، وكذا التنويه بنجاح المؤتمر البرلماني حول الحوار بين الأديان وبحسن تنظيمه.



ومع: 15 يونيو 2023