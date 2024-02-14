المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي: المغرب يجدد التأكيد على أهمية ضمان التشغيل الكامل للمرصد الإفريقي للهجرة

جدد المغرب، اليوم الأربعاء أمام الدورة العادية ال44 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، أهمية ضمان التشغيل الكامل للمرصد الإفريقي للهجرة.



وأبرز الوفد المغربي، خلال هذا الاجتماع للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، الالتزام المتواصل لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رائد الاتحاد الإفريقي للهجرة.



كما شدد على أهمية ضمان تتبع منتظم ودقيق للتوصيات الواردة في تقرير رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، ولا سيما تسريع تشغيل المرصد الإفريقي للهجرة.



وأكد الوفد المغربي في هذا السياق على ضرورة تمكين المرصد من الموارد البشرية والمالية اللازمة لتشغيله.



وانطلقت، اليوم الأربعاء بأديس أبابا، أشغال الدورة العادية الـ44 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي تحضيرا لقمة الاتحاد المرتقبة في 17-18 فبراير.



ومع: 14 فبراير 2024