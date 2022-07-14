المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية الـ 29 يومي 15 و16 يوليوز بالرباط

بإذن سام من رئيس المجلس العلمي الأعلى، أمير المؤمنين، مولانا محمد السادس أعز الله أمره، تنعقد الدورة العادية التاسعة والعشرون للمجلس العلمي الأعلى يومي الجمعة والسبت 15-16 ذو الحجة 1443 هـ موافق 15-16 يوليوز 2022.

وذكر بلاغ للمجلس العلمي الأعلى أن أشغال هذه الدورة ستنطلق على الساعة السادسة من مساء يوم الجمعة، وذلك بمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات بمدينة الرباط.



ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة "عمل المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية منذ الدورة الأخيرة"، و "نشاط المجالس العلمية المحلية في محيطها في بابي الوقاية والتنمية"، و "برامج التبليغ ومقاصد تحقيق الحياة الطيبة"، و "ترشيد عمل الأئمة المرشدين والمرشدات".



ومع: 14 يوليوز 2022