المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية الـ 30 يومي 16 و17 دجنبر بالرباط

بإذن من رئيس المجلس العلمي الأعلى، أمير المؤمنين، مولانا محمد السادس أعز الله أمره، تنعقد، بالرباط، الدورة العادية الثلاثون للمجلس العلمي الأعلى يومي الجمعة والسبت 21 و22 جمادى الأولى 1444 هـ/الموافق لـ 16 و17 دجنبر 2022.

وذكر بلاغ للمجلس العلمي الأعلى أن لجن المجلس ستعكف على دراسة القضايا المدرجة بجدول أعمال هذه الدورة، والمتمثلة في خطة ميثاق العلماء في صيغتها الجديدة، والمصادقة على مشروع برنامج العمل السنوي لعام 2023، والمصادقة على مشروع ميزانية السنة المالية 2023 للمجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية.

وأضاف البلاغ أن هذه الدورة، التي ستنطلق أشغالها بعد صلاة العصر ليوم الجمعة، تنعقد تنفيذا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.03.300، الصادر في 2 ربيع الأول 1425 (22 أبريل 2004) بإعادة تنظيم المجالس العلمية، كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما الفقرة الأولى من المادة الرابعة منه؛ وتطبيقا لمواد الظهير الشريف رقم 1.04.231 الصادر في 7 محرم 1426، (16 فبراير 2005) بالمصادقة على النظام الداخلي للمجلس العلمي الأعلى، ولاسيما المادتان الخامسة والسادسة منه.

(ومع 13/12/2022)