المحاسبة الوطنية.. المندوبية السامية للتخطيط تستقبل وفدا مصريا

استقبلت المندوبية السامية للتخطيط، مؤخرا بالرباط، وفدا مصريا في إطار زيارة دراسية تمحورت حول الممارسات المتبعة في إعداد الحسابات الوطنية.



وذكر بلاغ للمندوبية، أن الوفد المصري ضم مسؤولين من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.



وأوضح المصدر ذاته أنه خلال هذه الزيارة الدراسية، ركزت جلسات العمل المنظمة، بشكل خاص، على تفعيل نظام المحاسبة الوطنية (SCN2008)، والممارسات المنهجية لإعداد الحسابات الوطنية السنوية والفصلية والجهوية.



كما شكلت الزيارة، التي ساهم في تنظيمها المركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي، مناسبة للوفد للتعرف على مصادر وطرق حساب وتقييم القطاع غير المهيكل في الناتج المحلي الإجمالي.



وعلاوة على ذلك، أعرب الجانبان عن ارتياحهما لجودة التبادلات التي تمت في إطار هذه الزيارة، وكذا طموحهما لتعزيزها في مواضيع أخرى تتعلق بالتطورات المنهجية في مجال المحاسبة الوطنية.



ومع: 28 دجنبر 2023