المحتوى الرقمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يرتكز على إبراز الثوابت الدينية المغربية (السيد التوفيق)

أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن إنتاج المحتوى الرقمي للوزارة يرتكز على إبراز الثوابت الدينية المغربية ونشر المادة العلمية المرتبطة بها.



وأوضح الوزير، في معرض جوابه عن سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول "الخطاب الديني الرقمي"، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أن "موقع الوزارة يصنف من بين أوائل المواقع الحكومية المغربية وله ترتيب عالمي مهم"، لافتا إلى أن "منصة غوغل ت فهرس أزيد من 200 ألف محتوى رقمي خاص بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية".



وفي ما يتعلق بالتواصل الاجتماعي، كشف السيد التوفيق أن الوزارة والمؤسسات التابعة لها تتوفر على 10 منصات اجتماعية على (يوتوب)، و(فايسبوك)، و(إيكس)، و(انستغرام) و(تيكوتك)، مبرزا أن الصفحة الرسمية للوزارة على (الفايسبوك) تعتبر من أهم المنصات الوطنية بالنظر إلى المحتوى المنشور والذي يتجاوز 400 منشور شهري بمختلف أنواعه، وأن عدد المتتبعين لها يبلغ 542 ألف خلال الشهر الأخير، ولافتا إلى الصفحات التابعة للوزارة وضمنها منصة محمد السادس للحديث الشريف.



كما أشار إلى أن "المجالس العلمية تتوفر على أزيد من 282 صفحة في (الفايسبوك) يتابعها 800 ألف مشترك بها".



وفي معرض جوابه عن سؤال آخر حول "التأطير الديني لأبناء الجالية المقيمة بالخارج"، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أبرز السيد التوفيق أن الوزارة تروم مواكبة تحديات التأطير الديني باستخدام التواصل الرقمي.



وبعدما شدد على أهمية "تشبث المغاربة في الخارج بدينهم وبثوابتهم"، أشار السيد التوفيق إلى أن الوزارة عملت على إحداث المجلس العلمي المغربي لأوروبا، وفتح قنوات تواصل مع القنصليات والجهات الرسمية، واستدعاء ممثلي الجالية المغربية في بعض المناسبات، مشيرا إلى أنه يتم إيفاد بعثات علمية من القراء والوعاظ والواعظات إلى الخارج وتزويد المساجد والمراكز الإسلامية بنسخ من القرآن الكريم.



ومع: 11 دجنبر 2023