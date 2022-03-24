المديرة العامة لليونسكو: المغرب بلد رائد في تنفيذ التوصيات المتعلقة بأخلاقيات الذكاء الإصطناعي

أكدت المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو)، السيدة أودري أزولاي، يوم الخميس بالرباط، أن المغرب بلد رائد في تنفيذ التوصيات المتعلقة بأخلاقيات الذكاء الإصطناعي.

وقالت السيدة أزولاي، في تصريح للصحافة عقب مباحثاتها مع رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، إن “المغرب من ضمن البلدان الرائدة في تنفيذ توصيات اليونسكو ذات الصلة بالقيم والمبادئ المشتركة اللازمة لضمان تطوير الذكاء الاصطناعي”.

وأضافت أن “الذكاء الاصطناعي يمثل محورا جديدا في تعاوننا القائم مع المغرب”، مشيدة بالتعاون الثقافي الغني بين المغرب واليونيسكو، لا سيما على صعيد الموروث والحياة الثقافية والتربية والعلوم، وحماية المحيط الحيوي.

وعلى صعيد متصل، أشارت السيدة أودري أزولاي إلى أن لقاءها برئيس الحكومة شكل فرصة للحديث عن المواعيد المرتقبة هذه السنة والسنة المقبلة، والتي من شأنها تقوية الشراكة بين المغرب واليونسكو.

وتندرج زيارة العمل التي تقوم بها المديرة العامة لمنظمة اليونسكو إلى المغرب في إطار احتفالية الذكرى العاشرة لتصنيف العاصمة الرباط ضمن التراث العالمي.

ومع 23/03/2022