المديرية العامة للضرائب تذكر بالإعفاء من غرامات وصوائر تحصيل الضرائب غير المستخلصة إلى غاية 31 دجنبر 2020

ذكرت المديرية العامة للضرائب، يوم الخميس، بالإعفاء من أداء الذعائر والغرامات والزيادات وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والواجبات والرسوم الصادر في شأنها أمر بالتحصيل قبل فاتح يناير 2020، والتي ظلت غير مستخلصة إلى غاية 31 دجنبر 2020.

وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أن "الفصل 6 مكرر من قانون المالية 2021، تضمن إعفاء كليا أو جزئيا من أداء الذعائر والغرامات والزيادات وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والواجبات والرسوم الصادر في شأنها أمر بالتحصيل قبل فاتح يناير 2020، والتي ظلت غير مستخلصة إلى غاية 31 دجنبر 2020.

وبخصوص الإعفاء الكلي، أوضحت المديرية العامة للضرائب، أنه ابتداء من فاتح يناير 2021، يمكن للملزمين الاستفادة من الإعفاء الكلي من أداء الذعائر والغرامات والزيادات وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والواجبات والرسوم الصادر في شأنها أمر بالتحصيل قبل فاتح يناير 2020، والتي ظلت غير مستخلصة إلى غاية 31 دجنبر 2020.

وأضافت أنه للاستفادة من هذا الامتياز، يتعين على الخاضعين للضريبة المعنيين تلقائيا بتسديد أصل الضرائب والواجبات والرسوم المذكورة قبل فاتح يوليوز 2021، مشيرة إلى أنه لا يمكن أن تكون موضوع إلغاء الذعائر والغرامات والزيادات وصوائر التحصيل التي كانت موضوع مسطرة تصحيح لأساس فرض الضريبة، أفضت قبل فاتح يناير 2021 إلى إبرام صلح مكتوب مقرون بإصدار الضريبة قبل هذا التاريخ، وإلى أداء جزئي أو كلي لهذه الذعائر والغرامات والزيادات وصوائر التحصيل خلال السنوات الموالية.

وفي ما يتعلق بالإعفاء الجزئي، سجلت المديرية أنه بالنسبة للمدينين المعنيين فقط بالذعائر والغرامات والزيادات وصوائر التحصيل التي ظلت غير مستخلصة إلى غاية 31 دجنبر 2020، فقد يستفيدون من تخفيض جزئي بنسبة 50 في المائة، بشرط أن يدفعوا نسبة الـ 50 في المائة المتبقية، وذلك قبل فاتح يوليوز 2021.

(ومع 22/04/2021)