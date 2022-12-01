المراجعة السنوية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية.. الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة تمتد من فاتح إلى 31 دجنبر 2022

أفاد بلاغ لوزير الداخلية، اليوم الخميس، بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة في اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية، في إطار المراجعة السنوية لهذه اللوائح برسم سنة 2023، تمتد من فاتح إلى 31 دجنبر 2022.



وأوضح البلاغ أنه " في إطار المراجعة السنوية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية برسم سنة 2023، ينهي وزير الداخلية إلى علم المهنيات والمهنيين العاملين في القطاعات التابعة للغرف الفلاحية أو غرف التجارة والصناعة والخدمات أو غرف الصناعة التقليدية أو غرف الصيد البحري، غير المسجلين في اللوائح المهنية الحالية، أن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة في اللوائح المذكورة، انطلقت يومه الخميس فاتح دجنبر 2022 وستستمر إلى غاية 31 دجنبر 2022 ". وأضاف البلاغ أنه " خلال هذه الفترة، فإن المهنيات والمهنيين غير المسجلين في اللوائح المذكورة، المستوفين للشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن عند حصر اللوائح الانتخابية في 31 مارس 2023، مدعوون إلى تقديم طلبات تسجيلهم في اللائحة الانتخابية للغرفة التي ينتسبون إليها، لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية التابع لها مكان مزاولة نشاطهم المهني".



كما ذك ر وزير الداخلية المهنيات والمهنيين المسجلين في اللوائح السالفة الذكر، الذين يرغبون في نقل تسجيلهم من لائحة انتخابية لصنف مهني أو لهيئة ناخبة إلى لائحة صنف أو هيئة أخرى أو من دائرة انتخابية إلى دائرة أخرى أو من غرفة إلى غرفة أخرى، أن يقدموا طلبات نقل تسجيلهم لدى مكاتب السلطات الإدارية المذكورة، وذلك قبل انصرام شهر دجنبر الجاري.



ومع: 01 دجنبر 2022