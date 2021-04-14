المركز الإسلامي لتنمية التجارة يشيد بدينامية عمل “بيت مال القدس” برعاية جلالة الملك

أشادت السيدة لطيفة البوعبدلاوي، المديرة العامة للمركز الإسلامي لتنمية التجارة، التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، يوم الأربعاء بالرباط، بالدينامية التي يشهدها عمل وكالة بيت مال القدس الشريف، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس.

وأوضح بلاغ لوكالة بيت مال القدس القدس الشريف أن المديرة العامة للمركز الإسلامي لتنمية التجارة الذي يوجد مقره بالدار البيضاء، أعربت خلال زيارة عمل لمقر الوكالة بالرباط، عن تقديرها لإنجازات الوكالة في القدس في إطار مهمتها للمحافظة على المدينة المقدسة، وصيانة موروثها الديني والحضاري، وهي القضية، التي تستأثر باهتمام جميع العرب والمسلمين، كونها تبقى مركزا دينيا وحضاريا متميزا، لابد أن تلتقي حوله كل الإرادات الحسنة في العالم.

وقالت السيدة البوعبدلاوي إن المركز الإسلامي لتنمية التجارة على استعداد لتنفيذ برامج ومشاريع مشتركة في إطار منظومة الترويج الرقمي للمنتجات التجارية في القدس، والمساهمة في دعم قطاع السياحة والعمل على جعل المدينة قبلة للسياحة العائلية والدينية، وإشراك الفاعلين الاقتصاديين المقدسيين في المنتديات والمعارض التي ينظمها المركز، وهندسة برامج خاصة بالتوجيه وتدريب التجار، حسب الخصوصية المحلية للمدينة.

من جهته، يضيف البلاغ، أكد السيد محمد سالم الشرقاوي، المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف على وجاهة المقترحات التي قدمها المركز في إطار رؤيته لبرنامج التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين المؤسستين في المرحلة المقبلة، مبديا استعداد الوكالة لأجرأة المشاريع التي سيتم الاتفاق عليها.

وأشار البلاغ إلى أن السيدة البوعبدلاوي قامت خلال هذه الزيارة بجولة في معرض الفنون التشكيلية المقام في بهو الوكالة من قبل فنانين مغاربة احتفاء بالقدس، تحت عنوان: “نقطة في السماء”، ثم استمعت لعروض عن عمل الوكالة، وتعرفت على مجالات تدخلها، ونماذج من منجزاتها في المدينة المقدسة.

ومع:14/04/2021