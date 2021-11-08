المسيرة الخضراء.. مغاربة إسبانيا يجددون دعمهم الثابت لجميع القضايا العادلة للمملكة

احتفت الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا، يوم السبت، في جو من الفخر والاعتزاز بالذكرى ال46 للمسيرة الخضراء المظفرة، وذلك عبر تنظيم مجموعة من الاحتفالات والأنشطة الثقافية.

وشكلت هذه الاحتفالات، التي نظمت بحضور القناصلة العامين للمملكة، مناسبة لأفراد وممثلي الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا للتعبير عن اعتزازهم بالمسيرة الخضراء التي تشكل لحظة تاريخية ستظل راسخة على الدوام في أذهان جميع المغاربة.

وبهذه المناسبة، جددوا التأكيد على تشبثهم المكين بالوطن الأم وتعبئتهم الثابتة من أجل الدفاع عن جميع القضايا الوطنية العادلة، لاسيما قضية الصحراء المغربية.

كما أشاد أفراد الجالية المغربية المقيمة في إسبانيا بمظاهر التقدم المحرزة في الدفاع عن القضية الوطنية، مشيرين إلى أن خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي ألقاه أمس السبت، يشكل خارطة طريق من أجل مواجهة مناورات أعداء الوحدة الترابية للمملكة.

من جانبهم، نوه القناصلة العامون للمغرب في إسبانيا بالتعبئة الدائمة لأفراد الجالية المغربية في هذا البلد خلف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل الدفاع عن القضية الوطنية، مشيدين بحس الوطنية والتضحية الذي يتميزون به.

وفي معرض كلمات ألقوها بهذه المناسبة، أبرز الدبلوماسيون المغاربة أن تخليد ذكرى هذه الملحمة المجيدة، يؤكد مرة أخرى، الالتحام النموذجي بين الشعب المغربي والعرش العلوي، مشددين على الدينامية التنموية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وحسب القناصلة العامين للمملكة، فإن هذه المكتسبات الوازنة تعزز موقف المغرب على الساحة الدولية وتوجه صفعة مدوية لأعداء المملكة الذين يعيقون تسوية النزاع المصطنع حول الصحراء المغربية.

ومع:07/11/2021