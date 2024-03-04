المصادقة على عدد من مشاريع اتفاقيات ذات بعد تنموي واجتماعي وثقافي بمجلس جهة الرباط -سلا-القنيطرة

صادق مجلس جهة الرباط-سلا-القنيطرة، اليوم الاثنين بالرباط، خلال دورته العادية لشهر مارس الجاري، على عدد من مشاريع اتفاقيات ذات بعد تنموي واجتماعي وثقافي.



وهكذا، صادق أعضاء المجلس خلال هذه الدورة التي ترأسها رئيس مجلس الجهة، رشيد العبدي، وحضرها على الخصوص والي جهة الرباط -سلا-القنيطرة، عامل عمالة الرباط، محمد يعقوبي، على اتفاقيات تهم التنمية الاقتصادية والثقافية، ودعم التكوين والتأطير والخبرة، إلى جانب أخرى تهم قطاع الرياضة، وتنمية العالم القروي والبيئة، وكذا مشاريع اتفاقيات تتعلق بقطاعي الصناعة والتجارة.



وتضمن جدول أعمال هذه الدورة، الذي يتكون من 26 نقطة، على الخصوص، المصادقة على مشروع اتفاقية شراكة بين المجلس، وولاية الجهة، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل/ قطاع الثقافة، من أجل دعم المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، وكذا التأشير على مشروع اتفاقية شراكة بين مجلس الجهة، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وولاية جهة الرباط-سلا-القنيطرة، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ونادي الاتحاد الزموري للخميسات لكرة القدم، من أجل إنشاء أكاديمية لكرة القدم بالخميسات.



وفي ما يتصل بعقلنة وترشيد استعمال الموارد المائية، تمت المصادقة أساسا، على مشاريع اتفاقيات شراكة من أجل إنجاز مركز لتصفية المياه العادمة، مشترك بين جماعتي تيفلت وعين جوهرة، ومن أجل حماية جماعة سيدي يحيى الغرب من خطر الفيضانات- إقليم سيدي سليمان، إضافة إلى إنجاز مشروع تثبيت الجرف المتواجد على مستوى مدخل مهدية بإقليم القنيطرة المعرض لمخاطر الانزلاقات والانهيارات الصخرية.



كما تمت في هذا الإطار المصادقة على اتفاقيات شراكة تتعلق على الخصوص، بإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء بجماعات كل من الرباط، وسلا، وتمارة، وهرهورة، والصخيرات، وبتمويل برنامج إزالة التلوث من واد أبي رقراق، مع إنجاز مشاريع لتزويد الساكنة القروية بالجهة بالماء الصالح للشرب، إضافة إلى إنجاز محطات إزالة المعادن وتحلية المياه المالحة بالجهة.



وأكد السيد العبدي أن هذه المشاريع تروم في مجملها تحسين المؤشرات السوسيو-اقتصادية بالجهة، والرقي بجاذبيتها، مشيرا إلى أنها تشكل أرضية مثلى لتعزيز الاستثمار.



وأوضح في تصريح للصحافة أن جدول أعمال هذه الدورة انكب على مواضيع آنية تكتسي أهمية بالغة من قبيل قضية الماء، حيث صادق المجلس على برامج تروم التدبير العقلاني والمبتكر للموارد للمائية عبر اعتماد تقنيات مستجدة، كمعالجة المياه العادمة وتصفيتها. وأبرز أن الغاية تكمن في حسن تنزيل برنامج التنمية الجهوية برمته، وأجرأة مخرجاته.



ومع: 04 مارس 2024