المغرب/الاتحاد الأوروبي .. التعاون الاقتصادي محور لقاء بين السيدة فتاح العلوي والسيد فارهيلي

شكل التعاون الاقتصادي والمالي بين المغرب والاتحاد الأوروبي محور مباحثات أجرتها، يوم الأربعاء بالرباط، وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، والمفوض الأوروبي لشؤون التوسع وسياسة الجوار في الاتحاد الأروبي أوليفر فارهيلي.

وذكر بلاغ للوزارة أن الطرفين أشادا، خلال هذه المباحثات، بالعلاقات الممتازة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، واستعرضا مختلف المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وبهذه المناسبة، أشادت السيدة فتاح العلوي بالجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي في إطار "مخططه الاقتصادي للاستثمار "، مؤكدة أن مجالات التعاون مع المغرب تتماشى تماما مع أولويات وتوجهات الحكومة.

وأبرزت أهمية الدعم المالي الذي يمنحه الاتحاد الأوروبي للمغرب، داعية المفوضية الأوروبية إلى زيادة تعزيز التزاماتها برسم برمجتها المستقبلية 2021-2027 .

وتوقفت الوزيرة عند بعض الأوراش ذات الأولوية التي انخرطت فيها الحكومة في المجالات الاجتماعية ومنها، على الخصوص، الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة.

وأشار البلاغ إلى أن المباحثات تناولت ، أيضا، الاستراتيجيات التي ينتهجها المغرب في مجال تعزيز الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي، وإصلاح القطاع العام وكذلك في مجالات الانتقال الطاقي والمياه.

وفي ختام هذا الاجتماع، أكدت السيدة فتاح العلوي والسيد فارهيلي عن رغبتهما المشتركة في زيادة تعزيز التعاون بين المغرب والمفوضية الأوروبية وتسريع تنفيذ البرامج المعتمدة في هذا الإطار.

وكان السيد فارهيلي، الذي يقوم بزيارة للمغرب يومي 9 و10 مارس الجاري، مرفوقا خلال الاجتماع باتريشيا بيلار لومبارت كوزاك، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المغرب، وممثلي المفوضية الأوروبية وبعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب.

(ومع 10/03/2022)