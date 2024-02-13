المغرب/البحرين.. التأكيد على أهمية التعاون البرلماني في تعزيز علاقات البلدين

تم التأكيد خلال مباحثات أجراها رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، اليوم الثلاثاء بمقر المجلس، مع السيدة كريمة محمد العباسي، الأمين العام لمجلس الشورى البحريني، على أهمية التعاون البرلماني في تعزيز علاقات البلدين.

وذكر بلاغ لمجلس المستشارين، أن هذه المباحثات شكلت فرصة للتنويه بعمق العلاقات القوية التي تجمع بين المملكة المغربية ومملكة البحرين والتي يرعاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس و جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وبهذه المناسبة، أكد السيد ميارة على ضرورة الرفع من وتيرة تبادل الخبرات والممارسات البرلمانية الفضلى بين الجانبين في كل مجالات العمل البرلماني.

كما أبرز الأدوار الرئيسية التي تؤديها الأمانات العامة للمؤسسات التشريعية لدعم البرلمانيين وتمكينهم من أداء مهامهم، وتطوير الإدارة البرلمانية في ظل المتغيرات المتسارعة التي تؤثر على العمل التشريعي.

من جهتها، أشادت الأمين العام لمجلس الشورى البحريني، بعمق الروابط الأخوية بين المملكة المغربية ومملكة البحرين "القائمة على الأخوة والاحترام والتعاون".

وأعربت السيدة العباسي عن الرغبة المشتركة في الارتقاء بالتعاون بين المؤسستين التشريعيتين وجعلهما في خدمة القضايا ذات الاهتمام المشترك "في ظل التحديات الحالية"، وكذا "تكثيف التنسيق والتشاور بين برلماني البلدين في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية".

وشددت السيدة العباسي على أن "تبادل الخبرات والتجارب بين الأمانات العامة أضحى أمرا ملح ا في ظل تطور الممارسات البرلمانية وما يتطلبه ذلك من تطوير لمنظومة العمل الإداري بشكل مستمر".

وقد تم على هامش هذا اللقاء، توقيع مذكرة تفاهم حول التعاون البرلماني بين الأمانة العامة لمجلس المستشارين ونظيرتها لمجلس الشورى بمملكة البحرين، تهدف، بالأساس، إلى وضع أساس عام للتعاون الدبلوماسي البرلماني وتكوين لجان الصداقة وعقد المؤتمرات، ومتابعة علاقات المجلسين مع المنظمات البرلمانية الدولية والتنسيق بينهما.

وتتيح المذكرة التي وقعها الأمين العام لمجلس المستشارين، الأسد الزروالي، ونظيرته البحرينية، كريمة محمد العباسي، الاستفادة من الخبرات وتطوير الأداء البرلماني في كلا المجلسين, وتبادل المعلومات حول الإدارة الإلكترونية.

(ومع 13.02.2024)