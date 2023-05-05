المغرب/بليز..رغبة مشتركة في توطيد العلاقات لاسيما في المجال البرلماني

أجرى نائب رئيس مجلس النواب حسن بن عمر اليوم الجمعة بمقر المجلس بالرباط مباحثات مع وزير الفلاحة والأمن الغذائي والمقاولة بدولة بيليز السيد خوسي أبيلاردو مي الذي يقوم حاليا بزيارة للمغرب لحضور فعاليات الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس.



وذكر بلاغ لمجلس النواب أن هذا اللقاء شكل فرصة سانحة تطرق فيها السيد بن عمر ووزير الفلاحة لبيليز لبعض القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، إذ شدد الجانبان على أهمية التنسيق في المنتديات البرلمانية الدولية والجهوية والإقليمية لما يخدم مصلحة البلدين.



وبهذه المناسبة، عبر السيد بن عمر عن الإرادة القوية التي تحدو المغرب من أجل تقوية وتوطيد علاقات التعاون مع بيليز لاسيما في المجال البرلماني، كما أطلع المسؤول البيليزي على نظام الثنائية البرلمانية الذي اعتمده المغرب، وعلى اختصاصات مجلس النواب المتمثلة في التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية.



وقدم السيد بن عمر، أيضا، لوزير الفلاحة والأمن الغذائي ببيليز شروحات ومعطيات حول مجموعة من القطاعات التي يتوفر فيها المغرب على تجربة رائدة وعلى الخصوص الفلاحة وتدبير المياه والطاقات المتجددة، والتي يمكن أن تشكل ركيزة للتعاون الثنائي المثمر بين البلدين.

كما ذك ر خلال هذا اللقاء بالمشاركة المتميزة لمجلس النواب في أشغال الفوبريل (منتدى رؤساء ورئيسات المؤسسات التشريعية في أمريكا الوسطى وحوض الكاراييب) بحكم أنه عضو ملاحظ في هذا المنتدى.



ومع: 05 ماي 2023