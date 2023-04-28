المغرب - الإمارات العربية المتحدة: نحو تطوير التعاون في مجال النقل

عقد وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، أمس الخميس بالرباط، اجتماع عمل مع وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، عبد الله بن طوق المري، تمحور حول سبل تطوير التعاون في مجال النقل.



وأبرز بلاغ للوزارة أن السيد المري كان مرفوقا، خلال هذا اللقاء، بوفد رفيع المستوى من المسؤولين الإماراتيين، عن شركة دبي العالمية، ومجموعة أبو ظبي للموانئ، وشركة الاتحاد للقطارات، وكذا صندوق أبوظبي للتنمية.



وفي بداية هذا اللقاء أشاد الطرفان بعمق الروابط بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وبتميز علاقات التعاون الثنائي التي تجمع بين البلدين الشقيقين في العديد من المجالات، لاسيما في مجالي النقل واللوجيستيك وخاصة منها تمويل مشاريع البنية التحتية بالمملكة.



وبهذه المناسبة، أعرب الطرفان عن تطلع المغرب والإمارات العربية المتحدة لمواصلة تطوير هذه العلاقات والدفع بها نحو آفاق أرحب، خاصة في ميدان الموانئ والنقل البحري والنقل السككي، وكذا تطوير المنصات اللوجيستية والبنيات التحتية المطارية، وتطوير الشراكات القطاعية من خلال تشجيع الاستثمار بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات والشركات العمومية من جهة ثانية. وأشار البلاغ إلى أن الجانبين اتفقا، خلال هذا اللقاء، على تشكيل فريق عمل مشترك من أجل وضع خارطة طريق للتعاون في الميادين ذات الطابع الأولوي، وكذا تنسيق الجهود والعمل المشترك من أجل تعزيز روابط التعاون التي تجمع البلدين في مجالي النقل واللوجيستيك من خلال تكثيف الزيارات وتبادل التجارب والخبرات بين خبراء البلدين.



وفي ختام اللقاء، تم توجيه دعوة رسمية للسيد عبد الجليل للقيام بزيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة لحضور مؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية 2023، والذي ستقام فعالياته بمدينة أبوظبي يومي 15 و16 ماي 2023.



وخلص البلاغ إلى أن هذا اللقاء يأتي على هامش مشاركة وزير الاقتصاد الإماراتي، في أشغال الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة المغربية - الإماراتية، التي عقدت أمس الخميس بالرباط.



ومع: 28 أبريل 2023