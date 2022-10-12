المغرب-اللوكسمبورغ.. إرادة مشتركة لتقوية التعاون الاقتصادي

أعربت وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح العلوي، وصاحب السمو الملكي الأمير غيوم، الدوق الأكبر ولي عهد اللوكسمبورغ، يوم الثلاثاء بالرباط، عن رغبتهما المشتركة في تعزيز التعاون الثنائي، بهدف استغلال الإمكانات الاقتصادية في البلدين.

وخلال لقاء بين السيدة فتاح العلوي وصاحب السمو الملكي الأمير غيوم، استعرض الطرفان القضايا ذات الاهتمام المشترك، وناقشا السبل والوسائل الممكنة لتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار زيارة العمل التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير غيوم، الدوق الأكبر ولي عهد اللوكسمبورغ إلى المغرب، على رأس وفد من رجال الأعمال يمثلون مقاولات متخصصة في مجالات اقتصادية مختلفة.

وبهذه المناسبة، نوهت السيدة فتاح العلوي وصاحب السمو الملكي الأمير غيوم، الدوق الأكبر ولي عهد اللوكسمبورغ، بالعلاقات السياسية الممتازة بين المغرب واللوكسمبورغ، مبرزين الإمكانات الكبيرة التي يتيحها البلدان من حيث فرص الاستثمار وتنمية التجارة.

ورافق صاحب السمو الملكي الأمير غيوم، الدوق الأكبر ولي عهد اللوكسمبورغ، خلال هذا الاجتماع، كل من وزير الاقتصاد والتعاون والعمل الإنساني فرانز فايوت، والقنصل الفخري لدوقية لوكسمبورغ الكبرى، السيد عثمان الحلوي.

(ومع 11/10/2022)